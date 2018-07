Borgerforslag skal lukke Sundhedsplatformen

Folketinget bør gribe ind og beslutte, at hospitalerne i hele Danmark skal kobles på ét fælles it-system.

Det vil gøre livet lettere for både patienter og personale, og det vil give sundhedsvæsnet en økonomisk gevinst, som man kan bruge på at forbedre behandling og pleje af patienterne.

Det er indholdet i et borgerforslag, som en gruppe borgere med dårlige erfaringer med it-systemet Sundhedsplatformen, der er indført i Region Hovedstaden og i Region Sjælland, har stillet.

De er gået i gang med at samle støtte fra 50.000 borgere, som gør det muligt at få forslaget behandlet i Folketinget.

»Vi er nødt til at komme væk fra Sundhedsplatformen, hvis vi skal have et velfungerende sundhedsvæsen i hovedstaden og på Sjælland«, siger Flemming Bang Rasmussen, der er psykolog og en af de fire privatpersoner, der har stillet forslaget. De tre andre er en patient, en lægesekretær og en læge.

Sundhedsplatformen fra det amerikanske selskab Epic blev indført på de første hospitaler i hovedstaden i maj 2016, og i november 2017 var alle hospitaler øst for Storebælt koblet på systemet.

Det har ført til, at hospitalerne ifølge Sundhedsdatastyrelsen kan behandle 5-10 procent færre ambulante patienter. Samtidig er der problemer med medicinering og indberetning til de videnskabelige databaser.

Ledelsen i de to regioner har lovet, at systemet vil blive forbedret, når der til efteråret tages en ny version af Sundhedsplatformen i brug. Men personerne bag borgerforslaget har »ikke tiltro til, at man er i stand til at gøre noget markant andet end løbende smårettelser«.

»Vi er nødt til at få sagen taget væk fra dem, der har taget alle de uheldige beslutninger, og hævet det op på landsplan«, siger Flemming Bang Rasmussen.

Borgerforslaget havde i går eftermiddag – 5 dage efter offentliggørelsen på borgerforslag.dk – samlet 2.645 støtter, og gruppen har frem til 7. januar til at samle de 50.000 støtter.

»Vi har nået mere end 5 procent på 5 dage, så jeg tror, at vi kommer i mål«, siger Flemming Bang Rasmussen.

Ordningen med borgerforslag trådte i kraft 1. januar, og tidligere har en gruppe borgere samle 50.000 støtter til et forslag om at afskaffe uddannelsesloftet.

Gruppen bag forslaget om én national patientjournal skriver, at man med et fælles system vil kunne »spare mange penge« til driften, fordi der kun vil være behov for én driftsorganisation.

Politisk efterspil

Forslaget er blevet mere aktuelt af, at direktionerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland som omtalt i Politiken mandag har gjort det vanskeligere for regionerne selv at skifte fra Sundhedsplatformen til et fælles nationalt system.

Det skete, da de i juni sidste år, da problemerne med Sundhedsplatformen for alvor viste sig, sagde nej til et tilbud fra Region Syddanmark om en option, som gjorde det muligt for regionerne uden udbud at tilslutte sig det system, som Region Syddanmark valgte. Den syddanske region valgte i foråret Systematic, som allerede er leverandør til Region Midtjylland, og som de tre jysk-fynske regioner ser ud til at samle sig om.

Beslutningen om at sige nej til optionen blev truffet af de to regioners direktører, uden at politikere blev inddraget, fremgår det af en orientering, som Region Hovedstadens it-afdeling har sendt til regionsrådet.

»Det er jeg skuffet og vred over«, siger Christoffer Buster Reinhardt (K), der er formand for sundhedsudvalget.