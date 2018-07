Aids-Fondet kalder nyt studie en milepæl: Hiv-smittede i behandling kan ikke smitte andre Nyt stort studie slår fast, at det er umuligt for hiv-smittede i behandling at smitte andre. Aids-Fondet: Det er »epokegørende«.

Engang turde få røre ved en hiv-positiv eller drikke kaffe af samme kop, fordi de frygtede selv at blive smittet med den dræbende virus.

I dag kan man helt ubekymret dyrke ubeskyttet vaginalt eller analt samleje, hvis blot den hiv-positive er i daglig medicinsk behandling. Det viser et epokegørende nyt danskledet studie.

Sådan smitter hiv Human immundefekt virus, hiv, giver immundefektsyndrom, bedre kendt som aids, der er dødelig. Hiv kan smitte via blod, sæd, vaginalsekret og modermælk. Hiv-koncentrationen er størst i sæd. Hiv-infektion er ifølge WHO en pandemisk infektionssygdom med anslået 37 millioner smittede globalt, over 60 procent i Afrika syd for Sahara. Ubeskyttet vaginalt samleje, hvor den ene part er ubehandlet hiv-positiv: 0,25-0,5 procent risiko for overførsel af hiv-smitte per samleje. Ubeskyttet analt samleje, hvor den ene part er ubehandlet hiv-positiv: 1-1,5 procent risiko for overførsel af hiv-smitte per samleje. Smitterisiko, analt som vaginalt, er 3-10 gange større, hvis én har andre kønssygdomme som syfilis eller gonoré. I medicinsk behandling er smitterisiko fra hiv-positiv ved ubeskyttet vaginalt/analt samleje: 0 procent. Kilde: Professor Jens Lundgren, Rigshospitalet, Wikipedia, WHO Vis mere

»Vi kan nu helt entydigt og med dobbelt streg under facit fastslå, at velbehandlede hiv-positive ikke smitter andre«, siger klinisk professor i infektionsmedicin og mangeårig hiv-forsker ved Rigshospitalet Jens Lundgren.

Han står i spidsen for det danskledede internationale forskerhold, der onsdag præsenterer Partner2-studiet på Verdens AIDS Konferencen i Amsterdam.

972 bøssepar – den ene hiv-positiv og i behandling, den anden usmittet hiv-negativ – fra 14 lande er fulgt fra 2010 til 2018.

I alt har forskerne registreret 74.567 anale samlejer mellem mændene uden brug af kondom. Og ikke én eneste blev smittet med hiv-virus fra deres ellers hiv-positive partner.

»Ubeskyttet analsex er den mest risikofyldte seksuelle adfærd i forhold til hiv-smitte. Hvis ikke hiv-behandlingen var fuldt beskyttende, skulle nogle af de hiv-negative personer i forsøgsperioden være blevet smittet af deres partner. Det skete ikke«, siger Jens Lundgren.

Frihedsbrev til hiv-smittede

Mindre studier har i de senere år vist, at hiv-positive mænd og kvinder i behandling ikke smitter, men materialet har ikke været så solidt som det nye fra Rigshospitalet.

Partner2-studiet er også det eneste, der har undersøgt, om hiv smitter ved ubeskyttet analsex smitter mellem homoseksuelle hiv-positive mænd og deres sexpartnere.

Ifølge Aids-Fondet er det omfanget og den entydige konklusion fra det nye studie, der gør det epokegørende:

»Studiet er en milepæl og et frihedsbrev til alle mennesker med hiv. De kan nu leve et lige så normalt liv som alle os andre, hvis blot de tager deres daglige medicin. Hverken de hiv-positive, deres partnere eller nogen som helst andre skal frygte, at de smitter«, siger Andreas Gylling Æbelø, direktør i Aids-Fondet.

Studiet bør ifølge Aids-Fondet få alle, der »fortsat lever i fortiden og frygter et kram, et håndtryk eller at drikke af samme kaffekop som en hiv-positiv«, til at forstå, at hiv-positive i behandling ikke smitter – ikke engang ved analt samleje.

»Vi skal nu blive bedre til at teste folk for hiv, så vi får fundet de ikkediagnostiserede hiv-positive«, siger Gylling Æbelø.

Både forskerne bag studiet og Aids-Fondet understreger, at ingen bør ændre syn på kondom, der fortsat er den sikreste beskyttelse mod ubehandlet hiv-smitte.

Hvert år får omkring 200 danskere konstateret hiv. Omkring halvdelen er mænd, der har sex med mænd. Det er ifølge Aids-Fondet »alt for mange« og skyldes, at mange ikke tør lade sig teste af frygt for resultatet.

Man kan leve helt normalt med hiv, så længe man er i behandling.

Globalt er spredning af hiv-smitte fortsat ifølge WHO en alvorlig trussel mod folkesundheden.

Sidste år døde 940.000 af som følge af hiv-smitte. 37 millioner var smittet, hovedparten i Afrika, mens 1,8 millioner hvert år får konstateret hiv. Østeuropa er eneste område i verden, hvor hiv fortsat er epidemisk, og antallet af nysmittede stiger år for år