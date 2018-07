»Jeg vænner mig sgu aldrig til at sige, at jeg er hiv-smittet« I de ni år, Lars Klitgaard har været hiv-positiv, har han altid grublet over, hvordan han skulle fortælle det til en ny partner uden at blive afvist. Det er nu slut. Et nyt studie dokumenterer nemlig, at han ikke kan smitte – for Lars Klitgaard tager sin medicin hver dag.

Det har aldrig været nogen hemmelighed, alligevel har 29-årige Lars Klitgaard i otte år altid gået stille med den kendsgerning, at han er hiv-positiv, af frygt for omverdens reaktion.

Særligt når han har skullet møde nye mænd, har det plaget ham, hvordan han har skullet få de to ord – hiv-positiv – sagt.

Strategien blev hurtigt lagt: Sig det først på anden date.

»Jeg ville jo nødig skræmme ham væk for tidligt, men omvendt ville jeg heller ikke få for stærke følelser for ham, hvis han ikke kunne håndtere mit virus«, siger Lars Klitgaard, der arbejder som tv-tilrettelægger.

Derfor har Lars Klitgaards anden date også altid været »den sindssygeste«.

»Jeg vænner mig sgu aldrig til at sige, at jeg er hiv-smittet. Jeg har også lært, at måden, man siger det på, betyder meget. Hvis det er efter en længere pause og et ’der er noget, jeg lige skal fortælle dig’, så bliver de tit chokerede, mens et ’hey, jeg er hiv-smittet’ sagt helt let og afslappet, så er de også bare helt casual«, siger han.

Ifølge Lars Klitgaard har mænd i homomiljøet i nogle år vidst, at en velbehandlet hiv-positiv person ikke kan smitte. Men det er først nu, at et dansk-internationalt forskerhold endeligt og entydigt kan fastslå den konklusion.

Forskerne har i ni år undersøgt næsten 75.000 ubeskyttede anale samlejer fra knap 1.000 homoseksuelle mandlige par fra 14 lande, hvor den ene var en velbehandlet hiv-positiv, mens den anden ikke var smittet. Og ingen – nul – af de raske blev smittet af deres hiv-positive partner, der var i behandling.

»Det gode er jo, at folk ikke behøver være bange for mig mere. Man har jo altid frygtet, at hiv-smittede kan smitte andre, men nu kan jeg sige, at jeg aldrig kommer til at smitte andre«, siger Lars Klitgaard.

Smittet som 21-årig

Lars Klitgaard var blot 21 år gammel, da han blev smittet med hiv.

Han havde en mistanke om, at han var blevet smittet, men den første hiv-test var negativ, da smitten endnu ikke kunne måles.

»Lægen sagde, at jeg skulle komme tilbage efter noget tid, da man endnu ikke ville kunne se, om jeg også var blevet hiv-smittet. Men jeg turde ikke, så der gik et år, før jeg tog mig sammen og fik foretaget testen og fik at vide, at jeg altså var hiv-positiv«, siger han.

Den praktiserende læge havde aldrig før skullet fortælle en patient, at blodprøven var positiv, så lægen havde ringet og fået rådgivning fra infektionsmedicinsk afdeling på Skejby Sygehus og inviteret en hiv-rådgiver med til selve samtalen.

»Det var sindssygt professionelt, for jeg kunne få svar på alle mine spørgsmål lige med det samme, da jeg først var kommet mig over chokket – selvom jeg jo nok lidt havde forventet det svar. Jeg fik at vide, ’du kan leve lige så lang tid som andre’, ’du kan sagtens få børn’ og ’du kan sagtens få kæreste’. Så jeg kom aldrig ned i det sorte hul, andre ender i«, siger Lars Klitgaard.

»Hurtigt kom jeg også i en gruppe for unge hiv-positive, hvor jeg mødte andre i samme situation. Det hjalp helt vildt at få hjælp til, hvordan jeg skulle sige det til andre og håndtere min situation. Så det har været supervigtigt for mig at mødes med andre og tale om alt«.

Fra ked af det til ligeglad

Det første halve år rørte Lars Klitgaard dog ingen andre mænd. Han turde ikke, da han tumlede med den kendsgerning, at han havde et potentielt dødeligt virus i kroppen.