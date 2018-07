Hiv-professor: »Vi ser smitte i mennesker af alle typer« Hiv smitter langt fra kun bøsser og stiknarkomaner. Ifølge eksperter bør langt flere lade sig teste løbende.

»Vi skal væk fra, at hiv kun smitter bøsser og stiknarkomaner. Det er et fordumsfuldt og antikveret syn på hiv«, siger klinisk professor i infektionsmedicin, dr.med. Jens Lundgren, Centre of Excellence for Health, Immunity and Infections på Rigshospitalet.

Han er en af verdens førende forskere i den hiv-lidelse, der årligt bliver opdaget i omkring 200 danskere – af alle slags. Lidt over halvdelen er mænd, der har sex med mænd – men langt fra kun homoseksuelle.

»Vi skal normalisere hiv-test, så alle uanset køn, alder og seksuelle tilbøjeligheder lader sig teste. Det er den eneste måde, vi reelt får stoppet smittespredningen på. Så kan vi altid drøfte, hvor hyppigt det bør ske alt efter, hvor man er i sit seksuelle liv«, siger professoren.

Hiv i tal: +35 millioner er på verdensplan døde af hiv/aids. Alene i 2017 døde 940.000.

37 millioner levede i 2017 med hiv

1,8 millioner fik i 2017 påvist hiv-virus.

Alene i Afrika levede 26 mio med hiv i 2017. To ud af tre nysmittede er fra Afrika.

59 procent voksne og 52 procent børn med hiv får livslang medicinsk behandling (ART, antiretroviral terapi).

Risikogrupper, globalt: Mænd, der har sex med mænd. Folk, der injicerer stoffer. Folk i fængsel og andre lukkede miljøer. Prostituerede og deres børn. Transkønnede mennesker.

47 pct. af nysmittede i 2017 var selv eller deres partner blandt risikogrupper.

Det skønnes, at 75 procent hiv-positive ved, at de er smittede.

Fra 2000 til 2017 faldt antallet af nysmittede hiv-positive med 36 procent, ligesom Hiv-relateret dødsfald faldt med 38 procent. Dermed konkluderer WHO, at medicinsk hiv-behandling, der holder virus nede, har reddet 11,4 millioner liv i perioden. Kilde: WHO Vis mere

Jens Lundgren har sammen med sit forskerhold netop dokumenteret, at hiv-smitte ikke kan smitte andre – mand som kvinde efter analt eller vaginalt samleje – hvis de er i medicinsk behandling.

I dag kan alle få foretaget gratis hiv-test hos egen læge, på landets infektionsmedicinske afdelinger og kønssygdomsklinikker samt Aids-Fondets hiv-klinikker i Odense, Aarhus og København.

Smitte i alle typer

Ifølge professoren udgør heteroseksuelle langt hovedparten af de hiv-positive, der ikke er i behandling, fordi de endnu ikke ved, at de er smittede.

»Det er generelt for let at blive ved med at tale om bøsser, tænk på alle dem, der rejser rundt i Thailand og Rusland og gør ting og sager. Eller har mange forskellige partnere. Eller i ny og næ er sammen med andre end deres faste partner. Og så de heteroseksuelle mænd, der tilfældigt mødes med andre mænd på et toilet på Køgebugtmotorvejen. Vi skal altså holde op med at se hiv i forhold til særlige grupper. Vi ser smitte i mennesker af alle typer«, siger Jens Lundgren.

Aids-Fondet støtter vurderingen af, at alle skal turde lade sig teste og opfordrer særligt folk i risikogrupper til at lade sig teste jævnligt.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er risikogrupper mænd, der har sex med mænd, stiknarkomaner, folk i fængsler og lukkede miljøer, sexarbejdere og deres kunder samt transkønnede.

»Smittespredning sker ikke kun blandt storbyhomoerne, de har en regelmæssig hiv-testning som del af deres sundhedsrutine. Og de kommer i behandling, hvis de hiv-smittes. Og så kan de jo ikke smitte andre, som vi nu har fået dokumenteret«, siger Andreas Gylling Æbelø, direktør i Aids-Fondet.

Frygt for test

Han påpeger, at frygt i ikke-homoseksuelle grupper er årsag til smittespredning:

»Vi ved, at mange mænd, der har sex med andre mænd, uden de anser sig for homoseksuelle, og måske har en kone hjemme, er dødsens angste for at lade sig teste på grund af den sociale eksklusion, der ligger i sygdommen. De ved ikke, hvordan de skal håndtere det, hvis de skulle være smittede. Netop derfor ser vi alt for mange uopdagede hiv-positive, der smitter andre«, siger Andreas Gylling Æbelø.