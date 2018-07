6000 års afhængighed: Vi lader os forføre af opiumvalmuen. Igen og igen I 6.000 år har mennesker dulmet smerter ved at ty til opiumvalmuens lindrende egenskaber. Effekten fra opium, morfin, heroin, metadon, oxycodon og tramadol har trukket et spor af afhængige efter sig. I USA dør flere af recept-pligtig smertemedicin på et år, end der gjorde under hele Vietnamkrigen. Dette er historien om bagsiden af menneskets jagt på det smertefri liv.

Jeg har arbejdet med smerteområdet i 30 år, og for første gang tænkte jeg: Øv, hvad er det, jeg har gået og lavet i alle årene«.

Sådan sagde en af landets førende smertespecialister, specialeansvarlig overlæge Gitte Handberg fra Smerteklinik Syd på Odense Universitetshospital, da jeg talte med hende om den kendsgerning, at 58.499 danskere i mindst 5 år har taget morfinstof, de såkaldte opioider. I 2017 fik i alt 467.341 danskere mindst én recept på de smertestillende, receptpligtige og dybt afhængighedsskabende og potente lægemidler. Det svarer til, at 8 procent af danskerne i 2017 blev smertedækket med de kraftigste smertevåben fra lægetasken.

Gitte Handberg har været hovedforfatter til kapitlet om opioider i det elektroniske opslagsværk om medicin, som alle læger bruger, når de skal forstå, hvilket præparat de står med i hænderne, ligesom hun hvert år efteruddanner praktiserende og hospitalslæger i korrekt brug af de potente smertemidler.

Alt dette om overlægen for at forstå alvoren af hendes næste sætning:

»For jeg har jo også været en af dem, der har fulgt den amerikanske læge Russel Portenoy, da han i 1980’erne startede sit korstog mod smerter. Vi labbede jo alle budskabet i os om, at smertepatienter ikke bliver narkomaner, når de får behandlet deres smerter. Og vi vil jo så gerne hjælpe«.

»Det budskab har jeg så sagt én million gange de seneste 20 år. Og det skal vi altså nu til at delete«, siger hun.

Der er så mange steder, hvor det er gået rivende galt. Lige fra starten. Medicinalfirmaer har scoret kassen og løjet. Patienter og pårørende har krævet hjælp til noget, vi ikke kan afhjælpe Gitte Handberg,overlæge med speciale i smerter

Man skal ifølge Gitte Handberg bare læse ét kapitel i bogen ’Pandoras Lab’ skrevet af den prisvindende læge Paul A. Offit for at forstå Russel Portenoys betydning: hvordan en enkelt ung læges syn på smerter har præget lægevidenskaben verden rundt med så fatale konsekvenser, at USA lige nu står i en af de største sundhedskatastrofer i nationens historie. Alene i 2016 døde 65.000 amerikanere – flere end USA’s tab i hele Vietnamkrigen – af en overdosis receptpligtig smertemedicin, oftest af opioidtypen oxycodon. Bogen har været en øjenåbner for læger verden over. Også for Gitte Handberg. Og den giver os en udtømmende historie bag menneskets jagt på smertedækning.

»Den viser, at der er så mange steder, hvor det er gået rivende galt. Lige fra starten. Medicinalfirmaer har scoret kassen og løjet. Patienter og pårørende har krævet hjælp til noget, vi ikke kan afhjælpe. Og vi læger har været alt for flinke til at ordinere, mens myndighederne har snorksovet i timen og altid kommer 5-10-15 år bagefter, når skaden er sket«, siger Gitte Handberg og fortsætter:

»Han tager læseren gennem 6.000 års opiumforbrug og viser, hvorfor vi står, præcis hvor vi står«.

Men hvorfor er det egentlig, at smertepatienter ikke bare skal smertedulmes med morfin, når de har ondt?

Efter en tur på biblioteket forstår jeg, hvorfor Gitte Handberg har indset, at det, hun i årevis anbefalede kolleger og patienter, har skabt et monster.

Guds egen medicin

Da et af de første kendte folkeslag, sumererne, for 6.000 år siden bosatte sig i civilisationens vugge mellem floderne Eufrat og Tigris i det nuværende Irak, opdagede de en plante, der har dulmet smerter og skabt forbandelse lige siden: Opiumvalmuen, som sumererne kaldte hul gil eller glædens plante.

Sumererne mente, at valmuen måtte være en gave fra guden Isis til solguden Ra, når hans hovedpine skulle behandles. Og gennem civilisationer har opiumvalmuens egenskaber altid ført til guddommelige sammenligninger.

Lægevidenskabens fadder, grækeren Hippokrates, behandlede søvnløshed med opium, og den sidste store græske læge fra oldtiden, Galen, tog stoffet et skridt videre, da han mente, at rå opium hjalp mod hovedpine, højdeskræk, døvhed, epilepsi, slagtilfælde, dårligt syn, bronkitis, astma, hoste, kolik, nyresten, urinvejsproblemer, feber, opsvulmede lemmer fra hjerteproblemer, menstruationssmerter og melankoli.

Romerne ærede opiumvalmuen ved at afbilde planten på mønster sammen med søvnguden Somnos.

I oldtiden kendte de dog også stoffets voldsomme styrke.

I år 183 før Kristus begik den kartagiske hærfører Hannibal – ham med elefanterne over Alperne – selvmord med opium, og konen til den romerske kejser Claudius slog sin 14-årige stedsøn ihjel med opium, så hendes egen søn, Nero, kunne arve Romerriget.

Den engelske læge Thomas Sydenham sagde i 1600-tallet: »Blandt de remedier, som det har behaget den almægtige Gud at give os mennesker til at befri os fra lidelse, er intet så universelt og virkningsfuldt som opium«.

I begyndelsen af 1900-tallet sagde en af datidens største og mest anerkendte amerikanske læger, William Osler, en af grundlæggerne af det i dag anerkendte Johns Hopkins Hospital i Baltimore, at opium var »Guds egen medicin«.

I 6.000 år har planten forsynet mennesker med rusmidler og lægemidler, hvor egenskaberne stammer fra opiumvalmuens aktive stoffer, og i 6.000 år har grænsen mellem medicin og rus været flydende.

De aktive stoffer har været spist, drukket, røget, injiceret i ren eller syntetisk form. I store og små mænger.

Opiumvalmuens frø indeholder en hvid substans, der bearbejdet bliver til en mørk gummimasse. Rå opium indeholder fem biologisk aktive stoffer: Morfin, det mildere smertestillende stof kodein, alfa-arkotin/noskapin og papaverin, der får muskler til at slappe af, samt tebain – det aktive stof i oxycodon, den store plage i USA i disse år.

Rent medicinsk virker alle opioider ved at påvirke såkaldte opioidreceptorer i centralnervesystemet med forskellig effekt alt efter præparat og dosis. Opioider kan meget: Stoppe oplevelsen af smerte, lindre smerter, dæmpe angst, løfte eller sænke stemningen. Og dræbe.

Alle opioider har – uanset om de er naturlige (opium og morfin) eller syntetiske (f.eks. tramadol) – samme virkning. De dæmper oplevelsen af smerte, selv om de i kroppen teknisk kan opføre sig forskelligt. Nogle er hurtige, andre udløses over tid, nogle virker kort tid, mens andre har lang virkning.

Opiums snare

Og snart spredte opium sig til store dele af verden. Kineserne spiste det eksempelvis først i kager, men med piben sejlet ind af portugiserne tog opiumrusen i 1600-tallet fart i riget i midten.

Millioner af kinesere – og flertallet i visse regioner – var blevet opiumafhængige. De ’jagtede dragen’, som man siger, når opiumrygere igen og igen vil opleve verden som det mest fredfyldte sted.

Kina førte forgæves to krige i midten af 1800-tallet mod briterne i et desperat forsøg på at fjerne den ødelæggende opium fra det kinesiske samfund.

Mens kineserne røg sig til den store rus, har vi siden 1600-tallet drukket opium i Europa i en alkoholisk drik, der blev kaldt laudanum. Den var især populær blandt privilegerede kvinder i England, og man gav sågar drikken til børn, når de ikke kunne sove.

Selv om kineserne desperat kæmpede med millioner af opiumafhængige, mente europæerne ikke, at det flydende laudanum var synderlig problematisk, selv om mange – flest kvinder – var afhængige, for den flydende opiumdrik blev anset for en mild uskadelig stimulans.

I slutningen af 1800-tallet og ind i sidste århundrede blev miksturer som eksempelvis Mrs Winslow’s Soothing Syrup populære. De indeholdt opium og blev givet med ske til urolige børn. Også voksne søbede den og lignende opiumholdige miksturer.

Og med et stigende antal kinesiske immigranter og deres opiumspiber til USA i samme periode, så man også opiumsmisbruget sprede sig i Nordamerika.

Men fra et ’uskyldigt’ misbrug af laudanum blandt ærbare kvinder, blev der i stigende grad i slutningen af 1800-tallet set ned på de afhængige. Misbruget skiftede fra over- til underklassen, og samtidig opstod udtrykket ’junkies’, da misbrugerne ofte rodede rundt på lossepladser i jagten på salgbare genstande, så misbruget kunne finansieres.

Den medicinske opium

Opiums tveæggede sværd blev synligt for alle. Samtidig med at de afhængige dulmede smerter, problemer og livets væsen i røg eller væske med opium i, har læger gennem tiderne brugt opium i patientbehandling.

For selv om opium og alle de andre stoffer fra valmueblomsten og kemilaboratoriet kan skabe alvorlig afhængighed, har ingen i menneskehedens historie sat spørgsmålstegn ved morfinstoffernes uovertrufne smertelindrende effekt.

Derfor har videnskabsmænd altid jagtet et opioid, der giver stor smertelindrende effekt uden afhængighedens negative bagside.

I 1803 lykkedes det den 20-årige tyske kemiker Friedrich Sertürner at isolere det mest potente stof fra valmuens frø. Han kaldte stoffet morphium efter den græske drømmegud, Morpheus. Eller morfin.

FILE - In this April 11, 2016 file photo, an Afghan child carries a shovel on his shoulder as he walks in a poppy field in the Zhari district of Kandahar province, Afghanistan. Afghanistan saw an increase of 10 percent in opium poppy cultivation and 91 percent decrease in eradication across the country, according to a new joint survey released by the UN and Afghan government. The report released Sunday, Oct. 23, 2016, showed the total area under cultivation in Afghanistan at an estimated 201,000 hectares (496,681 acres) in 2016, a 10 percent increase from the 183,000 hectares (452,200 acres) in 2015. (AP Photos/Allauddin Khan, File)

Han testede stoffet på sig selv og fandt ud af, at det var seks gange stærkere end rent opium. At det umiddelbart medførte eufori og siden depression og afhængighed. Efter sine forsøg var han selv misbruger og indså også faren ved den medicin, han havde udviklet.

Han begyndte snart at advare mod sin egen opfindelse. Ingen lyttede.

I 1827 masseproducerede den tyske kemivirksomhed Merck morfin som et lægemiddel.

Læger i hele Europa tog det hurtigt i brug mod lidt af hvert, blandt andet alkoholisme, hvor morfin viste sig yderst effektivt, da alkoholikerne stoppede deres alkoholmisbrug, men de fortsatte på morfin.

Det medicinske morfinforbrug tog for alvor fart med injektionssprøjtens opfindelse i 1853, for den sikrede akut smertelindring, når morfin blev pumpet direkte ind i blodårerne.

Opfinderen af sprøjten, skotten Alexander Wood, regnede selv med, at når morfinen kom direkte i blodet i stedet for via mavesækken, ville ’appetitten’ efter stoffet falde. Han tog fejl. Den steg.

Woods egen kone døde af en overdosis, og hun er så vidt vides verdens første patient, der døde af en injiceret overdosis morfin.

Misbrugere havde nu ved hjælp af sprøjte og kanyle fundet deres nye vidunderstof. Men lægerne, der havde morfin i store mængder og sprøjter ved hånden, holdt sig heller ikke tilbage.

God mod morfin

Mange kemikere drømte om at fremstillet et præparat, der havde morfinens store smertelindrende effekt, men uden misbrugsrisikoen.

I 1874 var det i London lykkedes farmaceuten Wright ved hjælp af eddike og mange timer over en brænder at skabe en såkaldt acetylering af morfin.

Det hvide pulver, diacetylmorfin, slog næsten hans hund ihjel, efter at den havde været hyperaktiv.

Han beskrev opfindelsen i et videnskabeligt tidsskrift, men så glemte alle alt om forsøget, indtil den tyske kemiker Heinrich Dreser i slutningen af 1800-tallet i jagten på et nyt, afhængighedsfrit morfin læste artiklen.

Dreser vidste, at stoffet efter acetylering hurtigere nåede hjernen, så der skulle bruges mindre doser morfin. Og en mindre mængde aktivt stof skulle være lig med en mindre risiko for afhængighed, lød hans konklusion.

I kemifirmaet Bayer kendte holdet omkring ham alt til acetylering, og det fik i 1899 aspirin – i Danmark bedst kendt som magnyl – på markedet, hvor det aktive stof er acetylsalicylsyre.

Succesen forsøgte kemikerholdet at overføre til morfin. Et mere potent stof, men mindre skadeligt end almindelig morfin, fordi det går ’lige i hjernen’ ved den særlige acetyleringsproces. Troede de.

Et par forsøgsdyr, fire medarbejdere og nogle patienter lagde krop til den nye substans. Alle elskede præparatet, og medarbejderne ville have mere.

I september 1898 offentliggjorde de resultaterne på en tysk lægekongres og fastslog, at den nye medicin var god mod forkølelser, tuberkulose og lungebetændelse.

Det ny middel var samtidig langt stærkere end morfin og helt fri for afhængighed. Mente de. Netop derfor skulle det være det perfekte middel mod morfinafhængighed.

Opfinderne modtog stående applaus.

I 1898 blev det nye stof markedsført, som Bayer navngav heroin. Mens læger og myndigheder var bekymrede for aspirin, var synet på heroin helt anderledes. Det skulle jo være et langt sikrere præparat, så det kom i håndkøb.

Heroin blev af producenten anbefalet ikke alene til forkølelse og influenza, men også til nyfødte og gravide, fordi det var så sikkert. Så heroin blev hurtigt en blockbuster.

I det ansete amerikanske tidsskrift Journal of the American Medical Association skrev man i 1906, at heroin »anbefales hovedsagelig til behandling af bronkitis, lungebetændelse, tuberkulose, astma, kighoste, halsbetændelse og visse former for feber«.

Men allerede få år senere vidste alle, at heroin ikke var det lægemiddel, det blev solgt som.

Spædbørn blev født med abstinenssymptomer, patienter døde af overdosis, og mange var afhængige. Men først i 1913 stoppede Bayer sine reklamer for det ’sikre lægemiddel’.

Heroinmisbrug tog fart i Vesten. Mens morfinisterne talte læger, borgerskab og kunstnere, var heroinmisbruget primært centreret i bunden af samfundet.

I 1920’erne begyndte opioidmisbruget i Danmark at stige, især heroin, men først i 1940’erne var omfanget så stort, at myndighederne så sig nødsaget til at handle.

Fra 1949 skulle alle danske apoteker indsende skemaer hver måned, så Sundhedsstyrelsen kunne følge den enkelte læges ordination af de afhængighedsskabende lægemidler.

I 1953 skønnede man, at der var 500-800 misbrugere af lægeordinerede opioider og 300, der misbrugte illegale opioider.

Sundhedsstyrelsen kom også med et forbud mod at fremstille og importere heroin og indførte såkaldt kopieringspligt, hvor styrelsen direkte ved hver eneste ordination af de potente stoffer fik en kopi af lægens recept for at sikre, at lægen hverken vedligeholdt eget eller patienters misbrug.

Samme, men værre problem i USA

I 1971 var heroinproblemet i USA blevet så stort, at præsident Richard Nixon erklærede en »all-out war on drugs«.

I 1995 var der i USA 600.000 heroinafhængige, fordi det var blevet billigere og renere, og røgen kunne inhaleres fra sølvpapir. Det tiltalte kvinder.