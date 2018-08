Hver femte begynder at ryge i skoletiden Næsten 20 procent af de unge har deres cigaretdebut i skoletiden, viser ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden.

Eleverne på landets skoler og ungdomsuddannelser får ikke kun deres skoletid til at gå med undervisning og boldspil i frikvarteret. Rygning er også en del af skolekulturen. Det viser en helt ny undersøgelse foretaget blandt 3.610 unge af partnerskabet Røgfri Fremtid, som Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden står bag.

Undersøgelsen viser, at blandt de 14- til 19-årige, der ryger dagligt, har knap hver femte røget for første gang i skoletiden. Det bekymrer Mette Lolk Hanak, der er chef for forebyggelse i Kræftens Bekæmpelse.

»Børn og unge skal lære en masse gode ting i skolen, men rygning er ikke en af dem. Det er ikke lovligt for unge under 18 at købe cigaretter i butikkerne, derfor synes vi, at det er underligt, at man tillader rygning i skoletiden«, siger hun.

Formanden for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, er ikke enig i, at skolen danner ramme for en rygekultur.

Hvis vi skal undgå, at unge begynder at ryge, skal vi have røgfri skoletid Mette Lolk Hanak, chef for forebyggelse i Kræftens Bekæmpelse

»Skolen har en opdragende og oplysende forpligtelse i forhold til det sundhedsskadelige ved at ryge, men det er ikke skolen, der sætter rammen om rygningen, idet rygning er forbudt på skolens område«.

Undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden viser også, at tre ud af fem bliver fristet til at ryge i skolen, og at hver fjerde af dem, der på et tidspunkt er holdt op, er begyndt at ryge igen i skoletiden.

»De unge kigger på hinanden, på de populære i skolegården og på underviserne, og hvis de ryger, så efterligner eleverne den adfærd. Det handler om at bryde den sociale smittekæde for rygning«, siger Mette Lolk Hanak.

På de danske gymnasier er man enig i, at de sociale mekanismer, der er koblet til rygning, kan være et problem, men rektorerne og underviserne kan ikke styre elevernes sociale liv, siger Birgitte Vedersø.

Røgfri matrikel er ikke nok

På alle landets skoler og ungdomsuddannelser har det siden 2007 været forbudt elever at ryge på skolernes område. Det mener Kræftens Bekæmpelse ikke er nok, for det har stadig været lovligt for eleverne at gå over på den anden side af gaden for at ryge.

»Hvis vi skal undgå, at unge begynder at ryge, skal vi have røgfri skoletid, som betyder, at eleverne heller ikke må ryge uden for skolens område i skoletiden. Der er en meget lille sandsynlighed for, at de nogensinde kommer til at ryge, hvis de ikke starter i løbet af teenageårene«, siger Mette Lolk Hanak.

Formand for Danske Gymnasier Birgitte Vedersø, som også er rektor på Gefion Gymnasium i København, synes, at røgfri skoletid er et sympatisk forslag, men hun har bekymringer om, hvordan det skal virke i praksis.

»Vi har ingen redskaber til at kontrollere, hvis eleverne ryger udenfor matriklen. Det ville i praksis betyde, at vi ville blive nødt til at følge efter dem eller tjekke, om de lugter af røg, når de kommer ind på skolens grund igen. Det kommer ikke til at fungere. Det kan vi simpelthen ikke«.

Hun vil på nuværende tidspunkt ikke indføre røgfri skoletid for hendes elever, da hun mener, at der skal være en større sammenhæng mellem forbud og sanktion, og den kan hun ikke se endnu.

Kommunernes Landsforening mener, at røgfri skoler er at foretrække, og har opfordret alle kommuner til at tage snakken lokalt. 37 kommuner er allerede med i projektet Røgfri Fremtid og flere er på vej.