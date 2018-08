Riges børn drikker oftest og mest Forældre og skoler skal sætte grænser, der viser, at det ikke er så normalt, som de unge tror, når de drikker for meget og for ofte, siger Sundhedsstyrelsen.

Hver femte unge på landets gymnasier og erhvervsskoler drikker så meget, at de er over højrisikogrænsen. Det betyder, at de drikker mere end 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd – på en normal uge. Og det er de veluddannedes børn, der drikker mest. Det viser en ny undersøgelse blandt flere end 74.000 gymnasie- og erhvervsskoleelever fra Sundhedsstyrelsen, som offentliggøres i dag.

»Det er helt almindelige drenge og piger, som ikke har en særligt belastet baggrund, som ikke er blevet mobbet, og som har forældre, der er højtuddannede og højtlønnede, der drikker mest«, fortæller chefkonsulent Stine Flod Storgaard fra Sundhedsstyrelsen.

Og selv om der også er flere elever, der slet ikke drikker, eller som har et mere moderat forbrug af alkohol, så tror de unge, der drikker over grænsen hver uge, at det er helt normalt.

Meget har ændret sig. Bare tænk på sangen ’Mona, Mona, Mona’ fra 1975 – der gav lærerne vin, og det var i 8. klasse. Det er aldeles uhørt i dag Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier

»De tror både, at andre unge drikker lige så meget, og at deres forældre mener, det er helt i orden, at de er fulde hver uge«, siger Stine Flod Storgaard.

Gruppen, der drikker for meget, oplever negative konsekvenser. De har flere ulykker, mere kontakt med politi, de kommer oftere i slagsmål eller tager stoffer, de ikke ville have taget ædru, og de dyrker oftere sex, som de fortryder bagefter, viser undersøgelsen. Der er også langsigtede konsekvenser som indlæringsbesvær, kræft og hjerte-kar-sygdomme.

Sundhedsstyrelsen peger på, at de unges forældre skal på banen:

»Vi ved, at forældrenes holdning har stor betydning, og hvis forældrene laver nogle aftaler om, hvor meget og hvor ofte børnene drikker, så kan det godt være, at grænsen bliver overskredet – men den findes trods alt. De unge har noget at spille op mod. Derfor råder vi forældrene til at sætte nogle grænser«, siger Stine Flod Storgaard.

Forbruget er dog faldende

Birgitte Vedersø er formand for Danske Gymnasier, foreningen for de almene gymnasier og toårige hf-kurser, og rektor på Gefion Gymnasium i København. Hun peger på, at mens danske unge fortsat ligger topper listen over alkoholforbrug blandt unge i Europa, så er forbruget dog faldende, og debutalderen udsat.

»Meget har ændret sig. Bare tænk på sangen ’Mona, Mona, Mona’ fra 1975 – der gav lærerne vin, og det var i 8. klasse. Det er aldeles uhørt i dag – nu arbejder man med alkoholfri studieture og rusture, hvor det er utænkeligt med alkohol – og utænkeligt, at en lærer drikker sig fuld med eleverne«, siger Birgitte Vedersø og tilføjer, at det ville medføre øjeblikkelig bortvisning.

På hendes eget gymnasium har man vedtaget, at der ikke er alkohol til arrangementer på hverdagsaftener, stærk spiritus er bandlyst, og til skolefesterne er der vagter, der professionelt visiterer eleverne.

»Men vi ved godt, der er nogle, der bliver meget fulde i de her år alligevel. Der er både for- og efterfester, som vi ikke kan styre«, siger Birgitte Vedersø.

Danske Gymnasier har sammen med Sundhedsstyrelsen sendt et brev til alle rektorer, der opfordrer hver enkelt skole til at tage alkohol- og rygepolitik op.

»Vi har børnene i de år, hvor der sker meget – både når det gælder rusmidler, alkohol, sex og alt muligt. Der er det vigtigt, at der er de rigtige rammer på skolen også«, siger Birgitte Vedersø.

Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og -gymnasier, har også sendt et brev ud med opfordring til at sætte fokus på alkohol- og rygepolitik.

»Det er vigtigt at sende et signal om, at erhvervsskolerne tager sundhed seriøst. Også selv om vi stikker ud i statistikkerne, når det for eksempel gælder rygning«, siger Lars Kunov.