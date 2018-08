Regeringen vil have færre indlagt på hospitalerne

Sundhedsvæsenet bruger hvert år milliarder på indlæggelser, der burde have været undgået.

Det konkluderer sundhedsministeriet i en sundheds- og ældreøkonomisk analyse, skriver Berlingske.

Mellem tre og otte milliarder koster det årligt at indlægge patienter på områder, hvor man vurderer, at en indlæggelse ikke bør være nødvendig.

Spændet dækker over, at der kan være overlap i typerne af indlæggelserne, lyder konklusionen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby kalder tallene for 'bekymrende' og konstaterer, at regeringens sundhedsreform vil tage kampen med problemet.

»Er man diabetespatient, kol-patient eller ældre medborger, skal vi undgå, at vedkommendes sygdom kommer i så fuldt flor, at vedkommende har behov for at blive indlagt«, siger ministeren til Berlingske og fortsætter.

»Det er helt centralt, at vi skaber mere nærhed og mere sammenhæng i vores sundhedssystem«.

Pengene, der spares, skal blandt andet bruges på hjemmesygeplejerske, praktiserende læger og speciallæger på hospitalerne.

Svært mål at nå

Det er problematisk, at ressourcerne bliver brugt forkert, vurderer professor i sundhedsøkonomi ved VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Veldfærd, Jakob Kjellberg.

Han påpeger, at balancegangen mellem læger på sygehusene og praktiserende læger er forkert, da der over en årrække er kommet 50 procent flere læger på sygehusene men færre praktiserende læger.

Han mener, at vejen er rigtig, men målet er svært at nå.

Direktør i Danske Patienter Morten Freil vurderer, at sundhedsministeriets regnestykke viser et 'rystende højt' beløb.

Han anerkender den grundlæggende idé, men peger på at sammenspillet mellem regioner og kommuner kan være tvivlsomt, så længe de ikke planlægger sammen og har samme økonomiske incitament.

Det vil ifølge Freil give regionerne en grund til at skubbe patienter ud til kommunerne, skriver avisen.

ritzau