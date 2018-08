Medicin, nu med pesticider: Regeringen vil tillade giftrester i cannabis til alvorligt syge Det er en absurd situation, siger lægerne til planer om at tillade pesticidrester i cannabis til patienter. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) lover et skarpt fokus på kvaliteten og håber på dansk økologisk produktion. 551 patienter har på seks måneder fået recept på euforiserende topskud.

Stik imod sin hidtidige politik vil regeringen nu tillade, at der er rester af sprøjtegift i de produkter med medicinsk cannabis, der får plads i en kritiseret forsøgsordning, hvor patienter med en recept i hånden kan købe tørrede topskud på apoteket.

Det er konsekvensen af et udkast til lovforslag, som netop har været i høring. De praktiserende lægers faglige selskab vender sig kraftigt mod planerne.

»Det sætter en tyk streg under problemerne med denne ordning og skaber yderligere usikkerhed. Vi har at gøre med en plante med en masse indholdsstoffer, hvis effekt vi ikke kender til bunds, og nu skal vi også forholde os til, at medicinen kan indeholde sprøjtegift. Det er en absurd situation«, siger praktiserende læge Anders Beich, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM, der forventer, at lægernes opbakning til at udskrive cannabis vil dale yderligere med lovændringen.

Ordningen har været kritiseret fra starten. Den trådte i kraft 1. januar 2018 og er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, der ønskede at tilbyde patienter en vifte af produkter med medicinsk cannabis til at dulme smerter, spasmer og kramper. Det skete efter længere tids pres fra patientgrupper. På baggrund af faglige anbefalinger fra Lægemiddelstyrelsen blev fire grupper valgt ud: patienter med kroniske smerter, sklerose, skadet rygmarv og kræftpatienter, der er plaget af kvalme og opkast efter kemoterapi. Forslaget fra regeringen blev vedtaget trods modstand fra de læger, der skal udskrive recepterne og tage ansvaret for behandlingen.

Bøtter med tørrede topskud

Lige nu er der i forsøget kun to produkter på apotekerne. Det er bøtter med tørrede topskud fra cannabisplanten, som patienter anbefales at lave urtete af. Myndighederne havde håbet på et bredere udvalg, men på grund af strenge krav i den gældende lov om pesticidfri produktion ser regeringen sig nu nødsaget til at lempe kravet af hensyn til »forsyningssikkerheden« og patienternes ønske om et bredere udbud, som der står i udkastet til lovændringen. Eksempelvis har producenter i Canada ikke kunnet leve op til krav om giftfri dyrkning.

I det oprindelige lovforslag fra sidste år betonede regeringen ellers, at den med krav om pesticidfri dyrkning levede op til en vejledning fra de europæiske lægemiddelmyndigheder. Men det nye forslag åbner for, at den cannabis, der importeres til Danmark og pakkes til medicin, »gerne må være dyrket med brug af pesticider«, og at Sundhedsministeriet fastsætter grænseværdier for »tilladte pesticidrester i cannabis«.

Det bliver altså for mærkeligt og alt for risikabelt for patienterne, hvis vi også skal håndtere sprøjtegifte Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin

»Vi læger har nok at gøre med at holde styr på bivirkninger, indholdsstoffer, og hvordan et lægemiddel interagerer med andre lægemidler, som patienten eventuelt får. Det bliver altså for mærkeligt og alt for risikabelt for patienterne, hvis vi også skal håndtere sprøjtegifte«, siger Anders Beich.

Men sundhedsministeren kan sætte grænseværdier, så der skulle ikke være nogen risiko for patienterne?

»Grænseværdierne er beregnet på fødevarer, som forbrugerne kan vælge fra og købe økologisk i stedet. Nu bliver det flyttet ind på apoteket, hvor du får det på recept som behandling og ikke kan vælge et tilsvarende økologisk produkt uden gift. Det er ikke en forbrugervare som mad. Vi har at gøre med et lægemiddel, hvor sprøjtegift overhovedet ikke hører hjemme«, siger Anders Beich fra DSAM, der i sit høringssvar kalder regeringens plan »et alvorligt fejlskud«: »Det er overraskende, hvor langt man politisk er indstillet på at gå på kompromis med patientsikkerhed og dokumentation alene for at efterkomme en efterspørgsel«.