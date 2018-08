Priserne er tordnet i vejret: Vi sluger tandlægernes priser råt Priser på tandlægeydelser er eksploderet. Alligevel vælger de fleste forbrugere at bukke og betale uden brok, viser undersøgelse.

Kunne du finde på at hyre en håndværker eller køre bilen på værksted uden at forhandle prisen og tjekke prisniveauet hos konkurrenterne? Næppe! For der kan være mange at spare på et hurtigt pristjek og en benhård forhandling.

Men når vi går til tandlægen sluger vi prisen råt. Der er ingen forhandling eller prisundersøgelser. Og det selvom tandlægernes priser er tordnet i vejret de sidste 16 år.

Fra maj 2002 til maj 2018 steg tandlægepriserne med knap 52 procent, mens de generelle forbrugerpriser steg 28 procent – omkring det halve. I det øvrige EU er tandlægepriserne 'kun' steget 37 procent, lyder det i Forbrugerrådet Tænks pris- og spørgeundersøgelse blandt andet baseret på tal fra Danmarks Statistik.

»Langt de fleste af os er alt for loyale. Men vores undersøgelse viser, at der ofte er penge at spare, hvis vi tillader os at sætte spørgsmålstegn ved tandlægens priser«, siger Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk, der opfordrer forbrugerne til at blive kritiske tandlægekunder. Ifølge Forbrugerrådets undersøgelse har kun hver fjerde dansker tjekket priser hos andre tandlæger indenfor de sidste fem år. Og kun hver sjette har forsøgt at forhandle prisen ned, inden de tog plads i tandlægestolen.

Det kniber også med at få tandlægerne til at give kunderne skriftlige pristilbud, selvom de har pligt til det, når prisen på en behandling når op over 2.500 kroner. Det husker kun hver tredje.

»Vi møder vores tandlæger med en utrolig autoritetstro i deres hvide kitler. Vi tror måske, de er en del af sundhedsvæsnet, fordi vi starter tandbehandlingen i skoletandplejen. Men i det øjeblik, vi bliver myndige, så er tandlæger altså private erhvervsdrivende, der skal tjene penge på vores tænder«, siger Anja Philip.

Står det til Forbrugerrådet Tænk skal der udvikles en ny, effektiv tandlægeguide, der både kan sammenligne priserne og kvaliteten af den enkelte tandlæges behandlinger. For når borgerne hverken kan gennemskue priser eller kvalitet, er det umuligt at vide, om tandlægen er bedre ovre på den anden side af gaden.

Brug for mere gennemsigtighed

Det synspunkt får fuld opbakning fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Så sent som i maj nedsatte hun en arbejdsgruppe, der skal forsøge at nytænke og moderniseres tandlægefaget.

»Det er oplagt at gruppen også ser på mulighederne for bedre at sammenligne tandlægernes arbejde, også kvaliteten. Vi har brug for meget mere gennemsigtighed i denne branche, det bliver om muligt endnu tydeligere, når man ser, hvor meget priserne er steget«, siger hun.

Formanden for Tandlægeforeningens klinikejere, Torben Schønwaldt, anerkender ikke uden videre Forbrugerrådets prisundersøgelse. »Men ér priserne steget, så kan forklaringen være, at det offentlige tilskud til tandbehandling er faldet. Og så bliver vi også som tandlæger mødt med skærpede dokumentations krav fra myndighederne. Det koster. Og der er kun patienterne til at betale«.

Torben Schønwaldt understreger samtidig, at de fleste tandlæger i dag lægger prislister ud i deres venteværelser, på deres hjemmesider og på sundhed.dk.

Tandlægernes egne prislister imponerer ikke Sabina Bertelsen i Århus. Hun tjekkede prislisten hos sin tandlæge, alligevel blev regningen dobbelt så stor som ventet, da hun fik lavet tre mindre huller.

»Der er bygget en god, lang elastik ind i de der prislister«, siger hun.