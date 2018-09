Psykiaternes formand: »Det værste er, at det ikke er nyt. Alle i psykiatrien ved det. Politikerne ved det. Lægerne ved det. Myndighederne ved det« Der er gang i psykiatriens svingdør. Patienter med svære psykiske sygdomme bliver udskrevet, før de er stabile. Kort efter bliver de indlagt igen. Det er dyrt for samfundet og dårligt for patienterne, siger psykiater Gitte Ahle, der er formand for Dansk Psykiatrisk Selskab.

Psykiatrien har brug for at blive nulstillet. I dag behandler vi patienterne for dårligt, for dyrt og for lidt. Det er ingen tjent med.

Sådan siger speciallæge i psykiatri Gitte Ahle, der formand for psykiaternes faglige talerør, Dansk Psykiatrisk Selskab. Hun reagerer på en række nøgletal for psykiatrien, der er samlet i Sundhedsministeriets nye udgivelse om de nationale mål for sundhedsvæsnet.



»Når jeg ser tallene, tænker jeg, at tal er taknemmelige. Vi kan godt lide at komme bag tallene og se, hvad de dækker over. Du kan godt få noget til at se godt ud på papiret, men det er langt fra den virkelighed, vi oplever. Min tolkning er, at tallene vidner om, at kvaliteten af behandlingen falder. Når du kan presse sådanne tal igennem, er det udtryk for et forpint system. Psykiatrien er voldsomt underprioriteret. Vi behandler flere patienter for samme pose penge, og vi har svært ved at rekruttere personale, for folk kan ikke holde holde ud at arbejde på den måde. Vi er ikke blevet læger for at ende med at arbejde på en pølsefabrik. Vi knokler hver dag for at få det til at hænge sammen og nå de driftsmål, som vi for alt i verden skal nå. Så må vi arbejde endnu hurtigere, og kvaliteten bliver dårligere. Men psykiatri kan ikke gå stærkt. Det er et lægeligt speciale, hvor det tager tid at behandle patienterne fagligt godt«.



Hvordan ser virkeligheden ud på afdelingerne set gennem en læges briller, der skal afgøre, hvilke patienter der skal udskrives og indlægges?



»Det er sådan, at man har samlet den akutte psykiatri i store akutafdelinger, hvor meningen er, at patienten skal være indlagt i ganske kort tid til afklaring. Der er ganske få pladser, så vi opererer med et system, hvor vi er i rød, gul eller grøn zone, alt efter hvor mange pladser vi har på dagen. Det hele går op i logistik i stedet for faglighed. Er vi i rød zone, så får vi at vide på morgenkonferencen med ledelsen, at vi skal gå ud og skabe flow på afdelingen. Det betyder, at vi er nødt til at udskrive folk, der endnu ikke er stabiliseret, for at få plads til nogen, der er endnu mere syge. Men der skal tid og ro til for at hjælpe en patient. Det tager tid, før medicinen virker. Det tager tid, før miljøterapien – aktiviteterne og hverdagen - på afdelingen slår igennem, og det tager dage, før patienterne overhovedet vil tale med os, så vi kan bruge samtalens værktøj i terapien. Det gør man ikke på 1-2-3 dage, som er den varighed, en indlæggelse i akutafdelingen typisk har. Du kan i virkeligheden slet ikke nå at stille en ordentlig diagnose på den tid«.



Hvorfor ikke?



»Et eksempel. Ved stuegang kan en ny patient holde sammen på sig selv og virker ikke psykotisk. Og hvis de har taget kokain eller røget hash, tænker lægen, at en stofudløst psykose er klinget af. På grund af travlhed overser lægen en underliggende psykisk sygdom og udskriver patienten. Og de patienter, vi kender godt, har vi ikke tid og plads nok til at stabilisere, inden de kommer ud på deres bosted i kommunen igen«.



Regnestykket går ikke op

Og så kommer de ind igen kort efter?



»Ja. Det værste er, at det ikke er nyt. Alle i psykiatrien ved det. Politikerne ved det. Lægerne ved det. Myndighederne ved det. For tre år siden offentliggjorde Sundhedsstyrelsen en kortlægning af retspsykiatrien. Antallet af patienter stiger, formentlig fordi de får en for ringe behandling i almenpsykiatrien og ender med at blive så syge, at de begår kriminalitet – ofte personfarlig. Der er 4.400 retspsykiatriske patienter. 1.500 af dem har en dom, der betyder, at de skal være indlagt. Men i den specialiserede retspsykiatri er der kun 400 senge. Regnestykket går simpelthen ikke op«.

En skizofren mand bliver udskrevet for tidligt. Han kommer hjem til sin lejlighed, bliver psykotisk og begynder at pille mursten ud af væggen og graver gulvet op for at finde det udstyr, der overvåger ham. Det er væsentligt dyrere for samfundet at renovere sådan en totalt smadret lejlighed end at give en ordentlig behandling i første omgang Gitte Ahle, formand, Dansk Psykiatrisk Selskab





Hvordan det?



»For det betyder jo, at 1.100 af de retspsykiatriske patienter lægger beslag på senge i almenpsykiatrien. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby blev i 2016 spurgt i Folketinget om antal senge i almenpsykiatrien. Svaret var, at det var faldet fra 3.300 i 2007 til 2.900. Når 1.100 er optaget af de retspsykiatriske patienter, er der altså kun 1.800 pladser tilbage til almenpsykiatrien. I hele landet. Når du så står med en masse mennesker, som har behov for at være indlagt, så bliver hver indlæggelse ganske kort, og du får alle de her genindlæggelser, som tallene beretter om«.



Hvad sker der typisk, fra I udskriver en patient, til vedkommende bliver indlagt igen?



»Ofte udskriver vi mennesker, der ikke føler sig hjulpet, og de kommer igen samme dag eller dagen efter og beder om at blive indlagt. Tit må vi sige nej. De bliver set af en læge i modtagelsen, ofte er det mennesker med de tungeste psykiatriske sygdomme, men lægen konstaterer, at vedkommende er i behandling med depotmedicin (der frigives langsomt i kroppen, red.) og er habituel, som det hedder. Altså som forventet. Men derfor kan patienten godt alligevel have det rigtig dårligt. De bliver afvist igen og igen. Så de optræder ikke engang i statistikken for genindlæggelser. Selv om de bliver afvist hver gang, bliver de ved med at komme. Jeg tænker, at man virkelig skal have det dårligt, når man bliver ved med at troppe op et sted, hvor man bare bliver afvist«.



Og dem, som bliver genindlagt?