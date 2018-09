»Jo mere gluten mor indtog under graviditeten, jo større var risikoen for, at hendes barn udviklede type-1 diabetes« Danske forskere har som de første i verden påvist en mulig forbindelse mellem et højt indtag af gluten under graviditet og barnets risiko for at udvikle type-1 diabetes. Højt glutenindtag er forbundet med dobbelt så stor forekomst af sygdommen, viser studiet.

Kvinder skal måske lige overveje en ekstra gang under graviditet, om de skal spise brød eller anden glutenholdig mad.

Danske forskere har for første gang på verdensplan påvist en mulig sammenhæng mellem indtag af gluten, altså mad med rug, byg eller hvede, under graviditet og så en øget forekomst af type-1 diabetes hos barnet.

»Resultatet er helt klart og statistisk signifikant - jo mere gluten mor indtog under graviditeten, jo større var risikoen for at hendes barn udviklede type-1 diabetes sidenhen. Faktisk viser vores studie, at kvinder med et højt glutenindtag under graviditeten havde en dobbelt så stor forekomst af børn med type-1 diabetes sammenlignet med kvinder med et lavt glutenindtag«, siger seniorforsker Julie Antvorskov fra Bartholin Instituttet på Rigshospitalet, der har stået for undersøgelsen sammen med kollegerne Sjurdur Olsen og Thorhallur Halldorsson fra Statens Serum Institut.

Det nye studie er i dag offentliggjort i et af verdens fineste lægetidsskrifter British Medical Journal.

FAKTA Hvad er gluten? Gluten er et proteinkompleks, der giver hvedemel dets bageegenskaber. Gluten dannes i dej og giver brød dets elasticitet. Ordet gluten er latin og betyder 'lim, klister'. Gluten findes også i mindre mængde i andre kornarter som byg og rug, men ikke i fx ris og majs.

Manglende evne til at tåle gluten, glutenintolerans, medfører sygdommen cøliaki.

Kilde: Den store danske

Forskerne undersøgte 67.565 graviditeter hos 63.529 kvinder og fulgt børnene i lidt over 15 år og så derefter i Dansk Register for Børne- og Ungdomsdiabetes, at 247 af børnene havde fået type-1 diabetes.

Blandt kvinder med lavt glutenindtag i graviditeten på under 7 gram dagligt fik 0,3 procent af børnene type-1 diabetes. Mod 0,52 procent af børnene, hvis mor havde haft et højt glutenindtag på over 20 gram dagligt.

Forekomsten af sygdommen i studiet var lavere end hyppigheden i befolkningen på omkring én procent. Det skyldes, at børnene fra studiet er observeret i godt 15 år, så en del havde endnu ikke udviklet type-1 diabetes.

Type-1 diabetes er en kronisk, uhelbredelig sygdom, som oftest opstår i barn- eller ungdommen og medfører livslang daglig insulinbehandling. Forskere anslår, at der hver dag diagnosticeres én ny dansker med lidelsen. Ingen ved endnu, hvorfor sygdommen opstår.



Gør intet - endnu

Forskergruppen fastslår, at ingen endnu skal ændre adfærd på baggrund af resultaterne.

»Vi kan ikke sige noget om kostanbefalinger på baggrund af studiet, da det er første gang, at sammenhængen er påvist. Det skal efterprøves og gentages i andre solide studier, før resultatet kan få konsekvenser«, siger centerleder, overlæge Sjurdur Frodi Olsen fra Center for Føtal Programmering, Statens Serum Institut.

FAKTA Hvad er type-1 diabetes? Type 1-diabetes rammer oftest børn eller yngre voksne. Men der er også ældre mennesker, som pludseligt får type 1-diabetes. Type 1-diabetes er en kronisk sygdom, hvilket betyder, at når du først har fået den konstateret, har du det resten af livet. Forskerne har endnu ikke fundet ud af, hvad den præcise årsag er, til at nogle mennesker udvikler type 1-diabetes. Sygdommen kan derfor hverken forebygges eller helbredes. Type 1-diabetes er en såkaldt autoimmun sygdom. Det betyder, at kroppens immunforsvar angriber kroppens egne celler. Normalt kender vi vores immunforsvar som en positiv ting, der bl.a. hjælper os med at bekæmpe bakterier og sygdomme. Men ved type 1-diabetes ødelægger dit eget immunforsvar raske celler i bugspytkirtlen. Det betyder, at din krop ikke længere kan producere insulin, og at du selv er nødt til at give din krop den livsvigtige insulin flere gange dagligt. Kilde: Diabetesforeningen Vis mere

Alligevel kan forskerne ikke undgå at tænke på, hvilke konsekvenser studiet vil kunne få, hvis resultatet understøttes i andre studier i fremtiden.

»Vores data tyder på, at man ved en kostomlægning kan nedsætte forekomsten af type-1 diabetes. Hvis vores data kan eftervises, vil det være meget interessant, at man på den måde kan forebygge, at nogle børn får en livslang kronisk sygdom. Men det er stadig alt for tidligt at ændre kostanbefalinger, da vores fund er nødt til at eftervises, og vi må undersøge mulige side-effekter af en glutenfri diet. Eksempelvis om det påvirker indtag af fuldkorn, og hvilke konsekvenser dette vil kunne have. Desuden skal vi forske mere i de underliggende mekanismer, der ligger til grund for den observerede sammenhæng«, siger Julie Antvorskov fra Rigshospitalet.