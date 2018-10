Branche: Nye sanktioner for tobakssalg til børn vil ikke batte Med for få kontrollanter vil større bøder og risiko for forbud mod tobakssalg ikke betyde særligt meget. Regeringen burde tage andre værktøjer i brug, lyder kritikken.

Større bøder og risiko for forbud mod salg af tobak. Det er de skærpede sanktioner, danske dagligvarebutikker ifølge regeringens nye lovforslag vil kunne møde, hvis de ikke strammer gevaldigt op overfor ulovligt salg af tobak til mindreårige.

Et forslag, som dagligvaregiganten Coop kalder »et fint initiativ«, men som ikke nødvendigvis vil rykke så meget.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kalder det en »three strikes – you're out'-ordning«, der betyder, at tobaksforhandlere efter gentagne overtrædelser af loven vil kunne miste retten til at sælge tobak for en periode.

Den risiko vil have en vis afskrækkende effekt for butikkerne, vurderer Signe Frese, som er csr-direktør hos Coop:

»Men det er stadig både nemt at snyde med falsk id og alder, så hvis man vil gøre noget for de unges sundhed, skal man have andre ting op ad værktøjskassen«, siger hun.

Fakta Tobakslov Regeringen foreslår, at der skal kunne straffes med bøde på 10.000 kroner i førstegangstilfælde og 20.000 kroner i andengangstilfælde. I tredjegangs-, fjerdegangs- og femtegangstilfælde straffes der med bøde på 40.000 kroner, hvis butikker bliver taget i at sælge tobak til mindreårige. Det foreslås, at der kan ske frakendelse af retten til at markedsføre tobak i grove gentagelsestilfælde for en periode, hvis der sker salg til personer under 18 år. Det forudsættes, at tredje gang, der sker overtrædelse, vil der ske midlertidig fratagelse af retten til at sælge tobak i tre måneder, såfremt det er mindre end 2 år siden, at den første forseelse blev begået. Det forudsættes, at hvis der sker overtrædelse for fjerde gang, vil der ske midlertidig fratagelse af retten til at sælge tobak i seks måneder, såfremt det er mindre end 1 år siden, at den sidste karantæneperiode udløb. Det forudsættes endelig, at hvis der sker overtrædelse for femte gang, vil der ske midlertidig fratagelse af retten til at sælge tobak i 12 måneder, såfremt det er mindre end 1 år siden, at den sidste karantæneperiode udløb.

Hos Coop har man allerede iværksat sit eget kontrolsystem med flere tusinde anonyme kontrolbesøg om året. Det vil næppe blive overgået af den nye kontrol.

Den vil ifølge regeringens lovudkast overgå til Sikkerhedsstyrelsen i forlængelse af den kontrol, som Sikkerhedsstyrelsen allerede udfører på tobaksområdet«.

0,7 årsværk er afsat til opgaven med at kontrollere salg af tobak og alkohol til mindreårige i alle landets butikker, oplyser Sikkerhedsstyrelsen.

Næsten halvdelen brød loven

Politiken dokumenterede i en ugentlig halvt år lang artikelserie om tobakssalg til børn i 2017, at unge under 18 let kunne købe tobak. I 132 ud af 221 butiksbesøg hos dagligvarebutikker og kiosker fik 16-17-årige lov at købe cigaretter. 60 procent af butikkerne brød dermed loven.

Butikkerne skærpede herefter deres interne kontrol med salg af tobak til mindreårige. Ud over et eget kontrolsystem, har Coop-butikken Irma fjernet cigaretterne, så de ikke er synlige i butikken. Ligesom Netto ikke længere fremviser tobak ved kassen.

Det undrer Coop, at man ikke har sat mere af til Sikkerhedsstyrelsens kontrolbesøg.

»Og det undrer os også, hvorfor man ikke sætter ind med en lovgivning, der forbyder at fremvise tobak i hele detailhandlen – frem for at overlade ansvaret for salget til de unge til butikkerne. Selv om vi selvfølgelig gør vores bedste for at overholde lovgivningen, så er det let for det altså uhyggeligt svært at gætte folks alder. Jeg tvivler på, om regeringens tiltag er nok«, siger Signe Frese.

Heller ikke erhvervsorganisationen Dansk Erhverv (DE), som blandt andet repræsenterer hele detailvaresektoren, mener, at ansvaret for de unges rygning bliver mere rigtigt fordelt med de nye tiltag:

»Det er, som om der kun er fokus på dagligvarehandlen, men der skal en bredere indsats til, hvis målet om en røgfri generation skal lykkes. Vi har foreslået, at der lige så vel som salgsforbud burde være købsforbud. I dag er det straffrit. Men hvis lille Emil blev fanget i at forsøge at købe tobak, og forældrene fik det at vide, og han fik en bøde på 100 kroner, ville det have en afskrækkende effekt«, siger Lone Rasmussen, markedschef hos DE, der også peger på rygeforbud på erhvervsskoler og at lade cigaretter følge prisindekset som knapper, regeringen ville kunne skrue på.