Høreområdet får 115 millioner kroner ekstra

Danskere, som hører dårligt, skal ikke som nu vente helt op til 115 uger på at få et høreapparat fra det offentlige.

Derfor vil regeringen skyde 115 millioner kroner i området. Det oplyser sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse.

Der stilles ikke de samme krav til kvalitet i behandling i den offentlige og private sektor. Derfor kan det virke svært for borgerne at vælge mellem løsningerne.

Penge fra næste års finanslov

Regeringen præsenterer søndag sit udspil ”Høreområdet i fremtiden”.

Pengene skal findes på næste års finanslov, som mandag forhandles med Dansk Folkeparti.

I foråret forhandlede regeringen forgæves med de politiske partier om at afvikle ventelisten på området.

»Nedsat hørelse gør ikke nødvendigvis fysisk ondt, men det kan så sandelig gøre ondt på andre måder«, siger Ellen Trane Nørby.

»For nogle mennesker er høretabet så stort, at det fører til isolation, da man ikke længere kan deltage i sociale sammenhænge eller passe sit job. Derfor er jeg også meget glad for, at vi nu kan præsentere et udspil, hvor vi blandt andet gør behandlingsforløbet nemmere og mere overskueligt for borgere ved hjælp af nye digitale muligheder, samtidig med at vi sikrer en behandling af høj kvalitet uafhængig af, om borgerne vælger en offentlig eller privat behandling«, siger hun.

Nemmere vej gennem systemet

Regeringen bebuder, at den vil skabe en nemmere vej gennem systemet og sikre større kvalitet i behandlingen.

De private høreklinikker skal således skilte med oplysninger om deres tilbud. Der skal også samles data om effekt og kvalitet af behandlingen.

Regeringen fremlægger også en ny model for behandling med høreapparater.

Her skal en digital visitation sikre en mere effektiv behandling og gøre det lettere for borgere med høretab at finde vej i systemet.

