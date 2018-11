Eksperter til patienter med type-2 diabetes: Drop strid om diabetesmad, men spis langt mindre og langt flere grove grøntsager Lægerne ved fortsat ikke hvilken mad, der er bedst til de over 250.000 danskere med type-2 diabetes. Men de bør spise mindre og fokusere langt mere på de kulhydrater, de indtager - uanset mængden. De skal være grove og grønne, ikke søde eller flydende.

Når insulin hos mennesker med type-2 diabetes enten ikke kan eller har svært ved at nedbryde kulhydrater fra maden - hvorfor helvede skal de så ikke bare droppe kulhydraterne?

Det spørgsmål har et stigende antal patienter med type-2-diabetes, mindre patientforeninger, men også flere og flere fagfolk stillet sig de senere år, hvor netop low-carb-diæten har opnået stor udbredelse blandt diabetespatienter, men også raske voksne. En kostform, der netop er karakteriseret ved, at der skæres drastisk ned på kulhydraterne fra brød, pasta, ris, frugt og almindeligt sukker.

Kostformen har netop fået fornyet medvind efter nye konsensusanbefalinger fra American Diabetes Association (ADA) og European Association for the Study of Diabetes (EASD) i oktober fastslog, at fire særlige kostformer, såkaldt medicinsk ernæringsterapi, kan »sænke blodsukkeret eller forbedre andre mål for patienter med type-2 diabetes«.

Blandt de fire ernæringsterapier er foruden netop lav-kulhydrat-diæten, også en ren vegetarisk kost, middelhavskost og en særlig diæt mod forhøjet blodtryk.

Samtidig bliver der i de nye internationale anbefalinger i modsætning til de officielle danske fra eksempelvis Diabetesforeningen fastslået, at der ikke findes »én rigtig fordeling mellem kulhydrat, protein og fedt, der er optimal for hver person med type-2 diabetes«.

Diabetesforeningen anbefaler fortsat, at 45-60 procent af energien i diabetespatientens mad skal komme fra netop de omstridte kulhydrater. Dog max ti procent almindeligt sukker.

Formand for diabeteslægerne i Dansk Endokrinologisk Selskab, professor Troels Krarup Hansen forstår logikken, når flere patienter fokuserer på kulhydraterne, når nu den diabetiske krop har det svært med at nedbryde kulhydrat. Det hed jo også sukkersyge engang.

»Det er en meget logisk slutning, at man skal skære ned på mængden af kulhydrater og samtidig fokusere på kvaliteten af kulhydraterne, hvis man har type-2 diabetes,« siger Troels Krarup Hansen.

»Logikken er endnu tydeligere ved type-1 diabetes, hvor kroppen slet ikke har insulin, hvorfor patienterne jo vil få færre blodsukkerstigninger og dermed mindre brug for medicin, hvis de spiser færre kulhydrater. Det gør nogle også, og der er intet fagligt dårligt i at skære ned på kulhydraterne. Mange med type-2 diabetes har også gode erfaringer med det, mens andre måske ikke rigtig kan leve sådan. Derfor skal vi individualisere kostrådene til type-2 diabetes ud fra, hvor patienten er«, siger han.

Grøntsager består også primært af kulhydrat, men de ankommer langsommere til blodbanen, så de reelt ikke får blodsukkeret til at stige mærkbart og er dermed uproblematiske.



Spis mindre

Generelt er diabetesmad blevet et mineret, sekterisk område, hvor fagfolk, læger såvel som diætister, strides internt, med og mod patienter og selvudnævnte guruer om kostsandheden. Og det sker fordi der mangler faglig konsensus, siger diabeteslægernes formand, professor Troels Krarup Hansen.

»Når der er så meget fokus på kost til type-2 diabetes, skyldes det, at videnskaben ikke endnu har entydige svar. Vi har ikke de store undersøgelser, der skær igennem og viser vejen for den optimale kost til type 2. Der er plads til fortolkninger, og så opstår de mange fraktioner, og debatten kan blive lidt skinger. Vi fagfolk frygter også, at de meget rabiate tilgange kan få negative konsekvenser for patienternes sundhed, hvis kosten bliver alt, alt for ensidig. Derfor går vi mod de mere individuelle kostråd«, siger han.

Når indtaget af kulhydrat fra brød, kartofler, ris, brød og pasta reduceres eller helt fjernes, kan der være risiko for, at der skrues meget op for andre fødeemner eksempelvis rødt kød. Og det kan være problematisk.



»Vi ved ikke nok om, hvorvidt sådanne omlægninger i kosten samlet set kan have negative langtidseffekter«, siger han.

Derfor er der én kostanbefaling, der ifølge Troels Krarup Hansen er langt, langt vigtigere end de procentuelle forhold mellem næringsstoffer i maden eller fokus på særlige diæter: Indtag mindre energi.



»Det, der tæller mest, er, at patienterne spiser mindre energi over hele linjen, uanset om de så får deres energi fra protein, fedt eller kulhydrat. Problemet for de fleste med type-2 diabetes er jo, at de har et for stort kalorieindtag«, siger han.

Ifølge de nye anbefalinger fra ADA og EASD tyder videnskaben i øjeblikket på, at middelhavskosten har den bedste effekt ved type-2 diabetes, hvor der spises mere mere fisk, lyst kød, mange flere grøntsager, olivenolie, oste, nødder og bælgfrugter.