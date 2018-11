Trods markant flere syge: Ventetid for psykisk syge børn og unge styrtdykker

Blandt andet vil regeringen sikre tilskud til psykologbehandling til unge mellem 14 og 17 år, der har angst eller depression.

Tidligere i år viste tal fra Den Nationale Sundhedsprofil, som Sundhedsstyrelsen udgiver, at et stigende antal unge bokser med mentale problemer. I aldersgruppen 18 til 24 år har 18,3 procent et dårligt mentalt helbred, mens det for befolkningen som helhed gør sig gældende for 13,2 procent. Det er især de unge kvinder, som hiver andelen op. Blandt dem har 23,8 procent dårligt mentalt helbred. Regeringen har sat et mål om, at andelen af unge med dårlig mental sundhed senest i år 2025 skal være faldet med 25 procent.

Regionerne peger på, at endnu flere børn og unge skal have forebyggende hjælp, inden det kommer så vidt, at de har brug for at blive indlagt eller få ambulant hjælp.

Sidste år blev 33.771 børn og unge behandlet i psykiatrien.