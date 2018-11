Jordemoderformand går i rette med Cepos: Barselstilbud har intet med luksus at gøre Cepos mener, at nybagte forældre selv må betale for ophold på ’barselshotel’. Men tilbuddet er vigtigt, mener Lillian Bondo.

»Ophold på en barselsstue har intet med fryns og luksus at gøre«.



Sådan lyder svaret fra formanden for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo, til specialkonsulent i Cepos Jonas Herby, der i et debatindlæg i Politiken kritiserer tilbuddet til førstegangsfødende på Rigshospitalets patienthotel for at være »rent privatforbrug«.

Derfor, mener Cepos-konsulenten, må nybagte forældre selv til lommerne, hvis de vil på »barselshotel« efter fødslen. Lillian Bondo er lodret uenig:

»De penge, vi som samfund bruger på at hjælpe nogle få nybagte, uprøvede forældre på en barselsstue i nærheden af en jordemoder eller sygeplejerske, er givet rigtig godt ud. Langt de fleste forældre kan tage hjem kort tid efter fødslen, og det er fint, men der er en gruppe af forældre, der ikke har fået den viden og forberedelse, som de har behov for, og som er utrygge ved at tage hjem straks efter fødslen. Dem bør vi som samfund have et tilbud til«, siger Lillian Bondo.



Sikkerhedsparkering for ammestart

Rigshospitalet har for nyligt besluttet at lukke sine fem barselsstuer på patienthotellet fra 17. december. Fremover skal raske førstegangsfødende forlade hospitalet senest fire timer efter fødslen.

Beslutningen er blevet mødt med kritik fra både politikere og kommentatorer, der bl.a. har kaldt det »uanstændigt« og »hul i hovedet«.

Det er den reaktion, der fik Cepos-konsulenten til tasterne:

»Af en eller anden grund har ingen rigtig interesseret sig for det helt centrale spørgsmål: Hvornår skal andre betale for dit private forbrug? Barselshotellet er nemlig rent privatforbrug. Hvis der er faglige grunde til at holde de nybagte forældre på hospitalet, bliver de naturligvis ikke sendt hjem«, skriver Jonas Herby i debatindlægget.

Lillian Bondo – har Jonas Herby ikke en pointe i, at hvis forældre har et lægefagligt behov for at være på et hospital, så bliver de ikke sendt hjem, og at det derfor er rent privatforbrug at være indlogeret på et barselshotel?

»Jo, hvis der er komplikationer i forbindelse med en fødsel, bliver man selvfølgelig liggende på barselsgangen. Men sundhedsvæsenet handler ikke kun om akut livredning. Det handler også om svangreomsorg og om at sikre en god familiedannelse, og det er både en sundhedsfaglig, en pædagogisk og en psykologisk proces. Det er simpelthen for dumt at tro, at sundhedsvæsenets eneste rolle i forbindelse med en fødsel er at stå for den helt akutte livredning«.

Men kan du forstå, at han opfatter det som lige flot nok, at man kan bo på et barselshotel på det offentliges regning, uden at det er strengt nødvendigt?

»Problemet er, at man tror, at det er luksus. Alene det at bruge ordet ’hotel’ indikerer ’hurra, vi er på ferie’. Men reelt er der tale om sikkerhedsparkering for ammestart. Det eneste, de her forældre har brug for, er to senge i et lokale med en fagperson inden for rækkevidde. De beder ikke om luksus«.

Jonas Herby opfordrer til, at man i stedet bruger et privat barselshotel. Bakker du op om det?

»Jeg under sådan set alle nybagte mødre i det her land luksus, aflastning og lækkert rent sengetøj, og hvis man har lyst og råd til at tage på et privat barselshotel, så fint med mig. Men det koster mange tusinde kroner, og det er der mange, der ikke har sparet op til. De fleste regner sådan set med, at det sundhedsvæsen, de betaler skat til, har et fornuftigt tilbud, der indfrier deres behov. Og det synes jeg, vi skal give dem«.