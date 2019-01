Borgerne på Lolland er de mest dovne: Jeg var så langt ude, mand, alligevel kan kroppen komme op igen

Finn, har du lige tid?«, lyder spørgsmålet forsigtigt fra en ung lyshåret kvinde i 20’erne, der stopper op i sit sorte træningstøj med en gennemsigtig plastdrikkedunk i hånden.

»Ik’ nu. Senere«, siger 71-årige Finn Knudsen venligt, men bestemt, mens han sidder i en sort lædersofa i den nyåbnede Fitness World Nakskov. Den eneste fitnesskæde i hele Lolland Kommune.

»Jeg træner hver dag, men det kommer an på, hvor meget folk snakker. Men det bliver nok til tre timers hygge og træning hver dag«, siger den ældre motionist med et skævt smil.

Centerleder Nikolaj Greve Frets, der kalder Finn Knudsen for ’Præsidenten af Nakskov’, bryder ind:

»Du kender jo også alle hernede«, siger han.

»Men det er sgu ikke alle, jeg gerne vil kende«, siger Finn Knudsen smågrinende, lidt indforstået.

Den ældre motionist er tilflytter med 30 år i Nakskov. En af dem, der søgte væk fra storbyens laster og fristelser.

»Jeg havde rodet mig ind i en masse lort, da jeg var helt ung, og sad også næsten tre år i spjældet«, siger han.

Den gamle Amagerdreng og skraldemand fra København har »været på alt muligt, stoffer, piller ... alt muligt. Jeg har prøvet det hele. Kørte meget på Ketogan og guldbajere«.

»Jeg havde nogle gevaldige problemer med alkohol, det var 30 bajere om dagen og en masse smøger. Og så jeg troede ikke, at de drak så meget hernede, og flyttede, men det gjorde de altså. Jeg troede ikke, at de drak så meget hernede, så jeg flyttede. Men de gjorde de altså«, siger han.

Finn Knudsen kvittede smøger og alkohol for 10-12 år, da han blev »rigtig syg af alt mit druk, kroppen kan jo ikke holde til det evigt«. Noget nyt skulle ske, og han startede til fitness.

Tidligere kriminel og alkoholiker. I dag verdens- og europamester i bænkpres. Ifølge Finn Knudsen, Nakskov, er det aldrig for sent at begynde en aktiv, sund livsstil. Foto: Finn Frandsen

»Jeg vejede 58 kilo, spiste jo ikke noget, røg bare smøger og drak bajere. Så begyndte jeg at træne, og så viste det sig sgu, at der var faktisk muskler tilbage i min ødelagte krop. Jeg tog på og fandt ud af, at jeg kunne løfte en hel masse kilo. Og siden har jeg bare trænet«, siger han.

Håret er kort, lysblondt, huden tatoveret og blød, men rummer betydelige muskler, der er groet på tungt jern, ikke kemi.

»Jeg har været hele verden rundt og har vundet VM i bænkpres (hvor man liggende løfter en vægtstang, red.) fem gange og tre europamesterskaber. Sidste år vandt jeg EM i Sverige i min aldersklasse. Det er utroligt, hvad man kan, når man tager sig sammen. Jeg var så langt ude, mand, alligevel kan kroppen komme op igen, det er jo vanvittigt«, siger Finn Knudsen.

Den tidligere alkoholiker stiller op for sin klub Rødby Styrkeløfterklub og træner også i flere lokale træningscentre foruden det nye, store Fitness World i Nakskov.

»Som jeg altid siger, det er aldrig for sent at komme i gang«, siger præsidenten af Nakskov, inden han lægger sig under vægtstangen og løfter.

Kommuneforskelle

Ifølge centerleder Nikolaj Greve Frets er Nakskov »lidt af en spøgelsesby, hvor der ikke sker ret meget«. De få træningsfaciliteter, byen rummer ud over Fitness World, lukker tidligt.

»De unge har ikke meget at lave om aftenen, og der er også nogle banditter, men nu kan alle komme herned , da vi lukker sent og og brænde krudt af, da vi lukker sent, så det er godt«, siger han.

Finn Knudsen og resten af formiddagens svedende og pumpende gæster i Fitness World afspejler så langtfra resten af Lolland Kommunes indbyggere, der er landet mest inaktive borgere.

På Lolland er 36,7 procent så lidt i bevægelse, at de ikke får 2 en halv times moderat fysisk aktivitet, hvor også aktiv transport som gang og cykling tæller med. Eller mindst 75 minutters motion ved hård intensitet, som er verdenssundhedsorganisationen WHO’s mindstekrav til fysisk aktivitet.

Det viser tal fra Den Nationale Sundhedsprofil, som Sundhedsstyrelsen står bag.

Dermed ligger Lolland Kommune i bunden, når det gælder fysisk aktivitet. På landsplan er næsten tre ud af 10 (28,8 procent) fysisk inaktive, mens Københavns Kommune, der har landets mest fysisk aktive borgere, hvor kun to ud af ti er inaktive (21,6 procent).

Professor Jørgen T. Lauridsen, der har forsket i ulighed i sundhed på Syddansk Universitet, forklarer, at det i store træk skyldes en meget forskellig sammensætning af borgere i henholdsvis Lolland og Københavns Kommune.

»Lolland-Falster har betydelig flere ældre borgere end København, og så er der relativt mange flere lavt uddannede og lavt lønnede i Lolland. Den gruppe dyrker statistisk set oftere ikke motion og er mere fysisk inaktiv. På de fleste sundhedsparametre kan du i statistik se, at dem med kortest uddannelse oftere ryger, spiser usundt, er overvægtige og også er mindre fysisk aktive. Så tallene viser bare den sociale ulighed i vores sundhed«, siger han.

Seniorforsker Mette Aadahl, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, er enig:

»Det er jo næsten skamfuldt for højt uddannede ikke at motionere, så når vi ser de forskelle på fysisk aktivitet, handler det om den kultur, der er udbredt blandt dem, der ligner én selv. Derfor er det også interessant, at færre på Lolland end i København selv ønsker at bevæge sig mere. Sundhed avler sundhed«, siger hun.

Inaktive danskere Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er du fysisk aktiv, hvis du mindst får 2,5 tomers moderat fysisk aktivitet, herunder transport som gang og cykling om ugen. Eller 75 minutters motion ved hård intensitet. Danmarks mest inaktive kommuner: Lolland Kommune: 36,7 procent er inaktive og lever ikke på til WHO’s mindstekrav

Brøndby Kommune: 36,5 procent

Odherred Kommune: 36,2 procent

Nordfyns Kommune: 36,2 procent

Langeland: 35,8 procent Danmarks mest aktive kommuner: Københavns Kommune: 21,6 procent er inaktive

Gentofte Kommune: 22,2 procent

Frederiksberg Kommune: 22,9 procent

Aarhus Kommune: 23,8 procent

Lyngby-Taarbæk Kommune: 25,2 procent Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil, som Sundhedsstyrelsen står bag. Vis mere

Seniorforskeren henviser til tal fra Sundhedsprofilen, der viser, at mens 77 procent af de ikke-svedende københavnere faktisk ønsker at få sved på panden, når de bliver spurgt, så er det kun 66 procent af de inaktive lollikker, der ønsker et mere aktivt liv.

Ifølge den meget fysisk aktive borgmester i Lolland Kommune, socialdemokraten Holger Schou Rasmussen, er forklaringen på hans inaktive borgere alene sammensætningen af sydhavsøens borgere.

»Jeg svømmede 420 kilometer sidste år og vil gerne konkurrere med hvilken som helst af mine borgmesterkolleger rundt om i landet om, hvem der er mest fysisk aktiv«, siger han.

»En borgmester hernede lever altså lige så lang tid som borgmesteren i Rudersdal, hvor de ellers i statistikkerne lever meget længere end os. Det handler jo om ens baggrund og uddannelse, for jo længere uddannelse, jo mere bevidst er man om at leve et sundt liv. Og hver gang der er en på kontanthjælp i Rudersdal, har vi 10+ på Lolland«, siger han.

Lolland har siden 1990’erne oplevet en stor tilflytning af borgere uden for arbejdsmarkedet, på overførselsindkomster eller med svag arbejdsmarkedstilknytning.

»Dem, der er blevet kastet ud af hovedstadsområdet, fordi de ikke har råd til at bo der længere. Der er jo kommet en betalingsring omkring hovedstaden«, siger Holger Schou Rasmussen.

Ældre ror sig sunde

En af dem, der ikke er kastet ud, men frivilligt har opgivet livet i hovedstadsområdet og er rejst til Lolland, er den fysisk aktive 72-årige pensionerede forsikringsmand Bo Balschmidt, der nu bor ud til Maribo-søerne.

Selv om klokken kun lige har passeret 7 fredag morgen, og den store rågekoloni få hundrede meter væk endnu ikke er kommet på vingerne og skræpper højlydt over den stille sø, kører Bo Balschmidt frem og tilbage i den ene af otte romaskiner og hiver til med sammenbidte tænder.

Hver mandag og fredag fra 7 til 8 holder Jorun Joensen, Gyda Kelø, Kirsten Halstrøm og Bo Balschmidt roformen ved lige. Foto: Finn Frandsen

Rotræning om vinteren er henlagt til klubbens motionslokale, hvor han efterfølgende lægger sig på en bænks røde læder, så han kan hæve og sænke vægtstangen i vanlige sæt.

»Havde det ikke været for Maribo Roklub, havde jeg jo ikke på de her fire år lært så mange søde mennesker hernede at kende. Mit netværk i Maribo er jo større end i Birkerød, hvor jeg boede i 34 år«, siger han.

Der findes stort set ingen midaldrende i Maribo Roklub, der derimod rummer en særdeles aktiv og stor seniorafdeling. Byens kajakklub har stjålet de unge og børneforældrene, mens pensionisterne foretrækker det sociale liv i roklubben, der også byder på læseklub, løbe-, gå- og cykelhold i klubben.

To seniorer kommer ind i klubhuset og slukker pandelampen. De har gået en timelang rask tur på stierne ved søen.

Hver mandag og fredag klokken 7 træder de ældre, rørige maribogensere og andre lollikere ind i klubbens træningslokale til en times fysisk, hård træning, så de holdes sig i form til bådene skal på vand. I rosæsonen morgensejler de mandag og fredag fra klokken 7.

»Det er altså så pragtfuldt at sidde i båden, hvor det ikke er sjældent, vi får besøg af havørnene, der svæver ind over os for lige at se, hvad vi er for nogle. Det redder dagen«, siger Bo Balschmidt.

Alle ror med alle, ingen er på forhånd teamet op, det er forbudt, og det sikrer mod klikedannelse, og at alle – også nye roere – hurtigt bliver del af fællesskabet. Så bånd knyttes.

Forsikringsmanden Bo Balschmidt cyklede flere gange om ugen til arbejdet i København fra huset i Birkerød. Nu bor han i Maribo, hvor han hurtigt er blevet del af det aktive seniorliv i Maribo Roklub. Foto: Finn Frandsen

»Når vi efter hver mandag og fredagstræning sætter forbenet i truget her og spiser morgenmad sammen 8.30, får vi også noget vigtigt mentalt og socialt udover alt det fysiske«, siger han og peger rundt på de 38 seniorer ved to langborde, der spiser fællesmorgenmad efter træningen.

Ny og gamle øboere

Roklubben har både tilflyttere og indfødte borgere.

Jørgen, der denne dag har fødselsdag, får en sang lavet på Svantes Lykkeligste Dag, hvor de 37 roere stående med et hævet glas med en dram slutter med et hurraråb og udbuddet: »Hold dig livlig«, før der skåles.

»Jørgen og hans kone, har ikke boet her længe, men de er faldet sindssygt godt til«, siger den 71-årige pensionist Kirsten Hallstrøm, der har boet på øen i 35 år og roet i 6-7 år.

»Man bliver jo aldrig Lollik«, siger Bo Balschmidt.

»Det er altid godt at få nogle nye. Nu, siger jeg det, det er altså godt at få nogle, der ikke er afhænge af offentlige midler, nogle af de gode tilflyttere«, siger den 69-årige indfødte Gyda Kelø, der er sammen med manden i en menneskealder drev byens guldsmedbutik.

»Ah, nu skal vi lige... Vi er jo alle sammen lige, ik«, afbryder tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Jorum Joensen, der kører til rotræning fra huset i Rødby Havn.

»Sådan en aktivitet her holder jo mange folk væk fra offentlige ydelser, fordi folk holder sig sunde og raske. I vores aldersgrupper er der jo færre syge- og indlæggelsesdage«, siger Bo Balschmidt og peger ind gennem vinduet til træningslokalet, hvor en 90-årig tyndhåret mand hiver hårdt i romaskinen og skubber sig baglæns.

Alle morgenfriske roere er dog godt klar over, at de hverken tegner billedet af den 5.000 indbyggere store by midt på Lolland eller øens flertal.

Kirsten Hallstrøm sænker kaffekoppen og siger:

»Vi kan jo godt gå op i centeret og gå i butikkerne og se, at der er mange, der ikke rører sig. Det kan vi jo se på deres figur, så selvfølgelig er der mange inaktive«, siger hun.

Kirsten Hallstrøm svømmer to gange om ugen, roer mandag og fredag, spiller golf hver uge og går til yoga.

En del af de ældre morgenroere slutter træningen af med en tur i Maribosø, mens hundredvis af råger kommer på vingerne. Vandet var lige under 3 grader denne fredag morgen. Foto: Finn Frandsen

For roklubbens medlemmer er motion en del af en livsstil.

»Ingen af os dyrker motion som præstation, der er som livsstil. Det er en del af den måde, man lever på, hvor man holder sig i gang. Efter vi er kommet til Maribo, bruger vi aldrig vores bil, undtagen når vi skal til København. Vi går eller cykler«, siger Bo Balschmidt.

»Det gør vi også, vi cykler til alt, min mand og jeg«, siger Kirsten Hallstrøm.

Vinterbaderne belønner sig selv med en dram efter nedkølingen. Foto: Finn Frandsen

Københavnere cykler sig sunde

Seniorforsker Mette Aadahl fastslår, at den væsentligste forklaring på, at de fem mest fysisk aktive byer er København, Gentofte, Frederiksberg, Aarhus og Lyngby-Taarbæk, er cyklen.

»I København er det formentlig cyklen, der redder dem. Det er indgroet i hverdagen og gør, at så mange flere opfylder minimumskravene til fysisk aktivitet. Derfor er strukturer også vigtigt, hvis vi skal se, hvordan vi får aktiveret borgerne. I landkommuner skal du altid næsten have en bil for at komme rundt«, siger Mette Aadahl.

Ifølge sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) er det en årelang, politisk prioritering på Københavns Rådhus, der nu kan aflæses i Sundhedsstyrelsens statistik.

»Vi har benhårdt prioriteret, at det sunde valg skal være det lette valg. Derfor er københavnernes foretrukne transportform cyklen, og så får man den motion, som andre må skemalægge i fitnesscentre. Den får vi helt gratis til og fra arbejde. Det er Københavns store hemmelighed om, hvorfor vi er så aktive«, siger Sisse Marie Welling.

Borgmesteren forklarer, hvordan »cykelstier er prioriteret over vejbaner til biler«, hvordan nye broer krydser vandet, så bydele knyttes sammen for cyklerne, ligesom særlige cykelruter skærer sig tværs gennem byen, så jernhesten bliver det hurtige alternativ til de inaktive transportformer.

Kommunen har også satset på udendørs motionsredskaber i grønne områder og byens parker, så der er gratis alternativer til fitnesscentrene, som ekstra input på løbeturen og til unge, der skal brænde energi af.

Næste skridt mod sundere københavnere er flere bænke.

55-årige Kuno Rasmussen har type 2-diabetes, så han forsøger at få lidt motion på Center for Diabetes på Vesterbrogade i København. Foto: Janus Engel/Janus Engel Rasmussen

»Vi ser lige nu på, hvor vi skal have flere bænke, så de ældre kommer ud og gå en tur, vel vidende at de også kan sætte sig på en bænk, når benene trænger til et hvil«, siger borgmesteren.

Sisse Marie Welling påpeger dog også, at Danmark største by er særdeles sammensat og rummer mange indbyggere, hvor hverken motion eller sundhed holder pulsen i gang.

»Store dele af København er nøjagtig som Lolland og på nogle punkter fattigere. Hvis bydelen Nordvest var sin egen kommune, var den landets fattigste, så den store udfordring bliver at udbrede de sunde valg, så endnu flere kommer med«, siger hun.

Professor Jørgen T. Lauridsen er enig.

»København er voldsomt polariseret mellem sund og usund, nok mere markant end i mange landkommuner. Gennemsnitstallene for aktive københavnere dækker jo over områder og borgere i eksempelvis ghettoer og udsatte boligområder, hvor aktivitet og sundhed fylder meget lidt«, siger han.

Kan ikke motivere sig

55-årige Kuno Rasmussen har langt sort hår og tatoveringer ned til begge håndled, som ses neden for den orange T-shirt. Han står forsigtigt for sig selv til den kommunale træning i Center for Diabetes, hvor Københavns Kommune prøver at skubbe borgere mod en aktivere livsstil.

»Jeg har ikke og har aldrig haft en cykel«, siger Kuno Rasmussen, der som bilforhandler har arbejdet alle ugens dage undtagen om lørdagen.

»Og der skulle man jo så meget andet end motionere«, siger han.

Da hjertet i 2015 svigtede, og han kort efter fik konstateret type 2-diabetes, fandt Kuno Rasmussen ud af, at han skulle skifte vognbane. Men det var svært.

»Jeg er sådan én, der ikke kan finde ud af at træne alene, så de bliver ved med at sende mig på de her hold. Det er tredje gang, for jeg kan bare ikke motivere mig selv«, siger han.

»Jeg skal have nogen at ses med. Nogen skal mangle mig på et hold, så jeg spiller også lidt floorball her i centret«, siger han.

De sveder måske ikke voldsomt, holdet af diabetikere, men de griner, bevæger sig efter bolden uanset alder og ser ikke helt skræmte ud over at lunte rundt efter den runde kugle. Foto: Janus Engel/Janus Engel Rasmussen

»Skyd, Kuno«, siger en ældre herre, da borgerne med grønne og gule stave spiller floorball. De står mest, svinger med staven, men bevæger sig også. Lidt. Forsøger at få blodet til at rulle hurtigere i årerne, end det plejer, mens øjnene ser på den hvide, hullede bold, som benene forsøger at nå.

Det tre måneder lange forløb skal anspore københavnerne til mere bevægelse i dagligdagen.

Indvandrer kvinder hjælper hinanden i gang

Ikke langt derfra tilbereder den kurdiske iraker Zahra R. Rejab sammen med ti andre indvandrer en godt krydret linsesuppe i boligforeningen FSB’s lokaler ved Blågårdsplads.

Kvinderne, der stort set alle har voksne børn, mødes hver onsdag formiddag i nogle timer og hjælper hinanden i deres nye hjemland.

Den konstant smilende Zahra R. Rejab er på kontanthjælp og lige kommet fra et motionsholdet på Daghøjskolen for Indvandrerkvinder nogle hundrede meter derfra.

Det hjælper på hendes fysiske problemer med nakke- og rygsmerter og fødder, ja det hjælper familien, efter hun er kommet i bevægelse.

Zahra R. Rejab savner sit kurdiske hjemland, men er lettet i hjertet over, at børnene i Danmark får bedre muligheder. Den ældste søn, der er færdig med hf, vil være politimand og er derfor gået i et hårdt fysisk træningsforløb. Selv går hun rundt i København, når der handles, og tager altid trapperne.

»Jeg får mere energi, og så jeg kan komme ud og gå med min mand. Så det er godt at røre sig«, siger hun.

I Nakskov tørrer Finn Knudsen sved af panden, mens bassen dunker fra højttalersystemet.

»Det her er jo som at gå på job. Det er super godt, motion hjælper på alt. Det er jo pisse sundt, det bedste af det bedste. Det er lige meget, hvad man fejler, så hjælper det«.

»God weekend Finn«, småråber en kvindelig motionsudøver, da hun passerer præsidenten af Nakskov.

»Tak, i lige måde. Nogle gange kan jeg ikke forstå, jeg er verdensmester. En gammel alkoholiker fra Lolland, det lyder jo sindssygt. Men det er altså aldrig for sent at komme i gang. Jeg var 58-60, da jeg så lyset«, siger han og holder en lille pause.

»Det hjalp mig også privat. Jeg har jo ikke været alt for dygtig med mine børn. Men det hjalp gevaldigt«.