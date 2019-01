Lysten skal drive lægen til praksis i ny sundhedsreform - men kan den det?

Den ekstra økonomiske gulerod til læger, sygeplejersker og sosu’er udeblev, da regeringen præsenterede sit forslag til, hvordan den hurtigt vil sikre nok medarbejdere til at indfri ambitionerne i den reform af sundhedsvæsnet, der skal sikre bedre behandling af patienterne tæt på deres hjem.

I stedet appellerede sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til især sygeplejerskers og yngre lægers motivation og lyst til at løse de nødvendige opgaver de steder, hvor der er brug for dem.

Yngre læger skal motiveres til at vælge et liv eller en periode i almen praksis, der er tiltænkt en nøglerolle i reformen. Den vil blandt andet flytte behandling, pleje og kontroller af et stigende antal ældre med kroniske sygdomme væk fra sygehusene og ud i dels store sundhedshuse, der samler praktiserende læger og andre faggrupper under samme tag, og dels til moderniserede almene lægepraksisser med flere ansatte og funktioner end i dag.

Fakta Sundhedsreform Regeringen præsenterede i denne uge sit længe ventede udspil til en reform af sundhedsvæsnet.

Flere patienter skal behandles tæt på hjemmet, kvaliteten skal hæves, patienters rettigheder skal styrkes, og behandlingen skal være af samme høje kvalitet alle steder i landet.

Regeringen vil nedlægge regionsrådene og erstatte dem med fem sundhedsforvaltninger med samme fordeling som de nuværende regioner.

Den vil oprette en ny myndighed, Sundhedsvæsen Danmark, der står for en række overordnede beslutninger.

21 sundhedsfællesskaber organiseret omkring de 21 akutsygehuse skal sikre den nære behandling af patienterne i et tæt samarbejde mellem praktiserende læger, kommuner og hospitaler – blandt andet i lokale sundhedscentre, hvor mange faggrupper er samlet under et tag.

Formålet er at skabe bedre sammenhæng i behandlingen. Vis mere

»Vi vælger at gøre det med lyst og ikke med tvang. Patienten skal ikke møde en tvangsudsendt læge, som er på gennemrejse hvert halve år, men en person, der har alsidige opgaver og stor arbejdsglæde«, sagde ministeren, da hun på Christiansborg præsenterede de 25 initiativer i regeringens udspil ’Flere hænder og større arbejdsglæde’.

Dermed henviste hun til Socialdemokratiet, der i sit sundhedsudspil sidste år foreslog en tjenestepligt, der pålægger nye læger at arbejde et halvt år i en almen praksis i en landsdel, hvor der er mangel på læger.

Manglen på praktiserende læger er så udtalt, at omkring 100.000 danskere ikke har en fast familielæge, men er knyttet til en såkaldt udbuds- eller regionsklinik. I tyndt befolkede områder må patienter rejse langt for at komme til lægen, og syv ud af ti lægepraksisser har lukket for tilgang af nye patienter. Det er som følge af dette pres, at regeringen vil have de praktiserende læger til at løse endnu flere opgaver.

Regeringen vil blandt andet skrue op for antallet af introduktionsstillinger til faget almen medicin med 120 i år og 200 næste år, ligesom den vil løfte antallet af forløb i hoveduddannelsen med 160. Den vil give mulighed for, at yngre læger med job på et hospital kan få orlov og prøve livet som praktiserende læge af, ligesom reservelæger skal have lov at blive ansat i en praksis.

Den vil skabe sundhedshuse med attraktive arbejdsforhold for praktiserende læger, og den vil tilskynde læger til at praktisere i yderområder ved blandt andet at hjælpe med køb og salg af bolig, job til ægtefælle for at få de »sten ryddet af vejen«, som forhindrer læger i at rykke ud, hvor de er en mangelvare. Og den vil lade praktiserende læger uddanne mere end én læge ad gangen hos sig som led i den kliniske basisuddannelse.

Et redskab til at få de forslag realiseret er partnerskaber med lægernes faglige talerør, og Praktiserende Lægers Organisation er positiv over for udspillets hovedtræk, mens Yngre Læger glæder sig over afskaffelsen af 6-års reglen, der sætter en tidsfrist for, hvornår en læge skal begynde hoveduddannelsen.

Regeringen vil uddanne 2.000 flere sygeplejersker og vil søge en aftale med arbejdsmarkedets parter om at skabe rammer for, at flere sygeplejersker går fra deltid til fuldtid. Halvdelen er på deltid, og et regnestykke viser ifølge udspillet, at hvis alle på deltid vælger at arbejde 1,3 timer mere om ugen, vil det svare til 1.000 nye sygeplejersker. Samtidig skal sygeplejersker have lov til at udføre flere opgaver på egen hånd uden instruks fra en læge – såsom at vaccinere ældre i eget hjem, sy små sår og tage blodprøver.