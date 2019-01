Anerkendt klinikchef på Riget stopper efter 20 år: »Jeg siger ikke op i protest, men i desperation«

»Jeg håber, at politikere og embedsværket indser, at det ikke nytter med gentagne årlige grønthøster-besparelser. Man er nødt til at indføre strukturelle besparelser i sundhedsvæsenet, altså se på antallet af hospitalsafdelinger, størrelsen på det administrative apparat og så videre. Vi skal have genoprettet sundhedsvæsenet økonomisk og få skabt en diskussion om prioriteringer, som vi slet ikke har i dag. Vi skal turde tale om, hvad vi skal bruge af penge på forskellige behandlinger. Skal alle behandles ens? Også patienten, der dør inden for en uge, skal den patient have fuld behandling eller kun smertelindring? Skal en dement borger fra et plejehjem, der ankommer og afgår ved døden på min afdeling, genoplives og have intensiv terapi og så videre og så videre? Vi skal lægge en linje i det danske sundhedsvæsen for, hvad vi har råd til«.

Intet tyder på, at politikerne ønsker den debat, men hvad sker der, hvis vi ikke får den?

»Så får vi et sundhedsvæsen, der går mere og mere i opløsning. Og det vil jeg ikke være med til at tage ansvar for længere. Derfor stopper jeg nu. For det er så frygteligt at se på, hvad der sker«.