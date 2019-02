Ældreliv: Efter 61 års ægteskab spiser Kurt Larsen alene hver dag

Hun var finne. Smilende. Kurt Larsen fik øje på den unge pige i restauranten, hvor han sammen med sin familie med et lille glas fejrede, at de havde malet hans mors lejlighed færdig. De blev forelskede, og ikke længe efter blev de gift. Det var i 1956, fortæller Kurt Larsen, og hans øjne lyser bag de buskede øjenbryn. Han var 26 år dengang. Nu fylder han snart 90.

»Jeg kommer her i aktivitetscentret i Peder Lykke Centret næsten hver dag. Og så går jeg hjem til vores andelslejlighed. Og jo, der er meget stille derhjemme. Men når jeg spiser, så sidder hun der for enden. Og jeg taler med hende hele tiden«, siger han.

Sieja, Kurt Larsens kone, døde anden juledag i 2017. Efter 61 års ægteskab. Og det er et fotografi af hende, han taler til derhjemme.

Danske ældre særligt udsatte

Det er en del af at blive ældre, at livet er præget af at miste. Forældre, venner, søskende og ægtefælle. Og har man ikke et tæt forhold til den yngre del af familien eller andre netværk, som holder en med selskab, er der risiko for, at alderdommen også bliver præget af ensomhed. Og med ensomhed følger ofte depression og isolation.

Det forklarer dr. George Leeson, som er leder af institut for befolkningsaldring på Oxford University i England. Han er også forskningsleder bag et globalt studie af ældres indstilling og forventninger til alderdommen.

»Ensomhed, isolation og depression er desværre meget udbredt verden over«, siger han. Og det gælder særligt i lande som Danmark: »Her har man professionaliseret den støtte og hjælp, de ældre får, som før kom fra familie og andre sociale relationer. I sig selv er det fint og godt, men de professionelle er der ikke 24 timer i døgnet og drager ikke omsorg på samme måde som et familiemedlem eller en ven«.

Forskning viser, at ensomhed kan medføre fysisk mistrivsel og endda tidligere død.

Problematikken er velkendt i Danmark, og ældres sociale liv er under de seneste år kommet i forskernes fokus. Sundhedsstyrelsen har via den nationale sundhedsprofil siden 2010 fulgt, hvor mange der er ’uønsket alene’, men man kan sagtens være ensom blandt andre – og overlappet er ikke en til en. Derfor er der uenighed om, hvor stort problemet er.

Ifølge Ældre Sagen kan man gøre antallet af svært ensomme ældre op til 50.000 ud fra tallene i den seneste opgørelse af danskernes sundhedsprofil i 2017.

»Det er mange mennesker, og de er ensomme i en grad, der truer både det mentale og fysiske helbred. Så er der også de moderat ensomme, som er i risiko for at blive svært ensomme«, siger David Vincent Nielsen, som er social-humanitær konsulent i foreningen.

Senest har Vive udgivet rapporten ’Ældres familiære og sociale relationer’, baseret på rundspørger i den såkaldte ældredatabase, som dog ikke inkluderer plejehjemsbeboere, demente og udsatte ældre, der ellers er mere i risiko for ensomhed end mere ressourcestærke ældre. Ifølge Vives tal er 3 procent af de ældre ofte eller altid ensomme, mens 19 procent er det af og til.

Igennem de seneste år er der både afsat midler fra statskassen til at afhjælpe ensomhed blandt ældre, senest 400 millioner fra Ældreministeriet på finansloven for 2019, mens organisationer som Ældre Sagen også har sat ind med tiltag, der skal mindske ældres ensomhed. Kommunerne gør i høj grad brug af aktivitetscentre, hvor ældre kan mødes, snakke, måske træne lidt eller dyrke en hobby sammen.

Det er på sådan et kommunalt center, Kurt Larsen kommer.

Konen gik før guldbrylluppet

Det samme gør Isak Korn. Han er 71 år, født og opvokset i Krakow i Polen, men blev smidt ud af landet under studenteroprøret i 1968, fortæller han, mens han sætter sig tilrette i sin elkørestol.

Isak Korn var 21, da han måtte efterlade sin kone, lillebror, far og mor uden at vide, hvornår og om han ville se dem igen. Han var uddannet pianist, men i København havde han ikke råd til et instrument. Så han fik en uddannelse inden for it. Tre år efter fik hans familie indrejsetilladelse i Danmark gennem Dansk Flygtningehjælp, og han husker tydeligt, hvordan han stod på Hovedbanegården og ventede på toget.

»Det var overvældende. Jeg kunne ikke holde tårerne tilbage. Da jeg så toget komme, måtte jeg give op«, siger han, og der kommer også en tåre, mens han fortæller. Han sætter en flaske danskvand til læberne og undskylder:

»Jeg har diabetes og bliver så tør i munden«.

Foto: Finn Frandsen Isak Korn er 71 og bor alene. Men kommer også på aktivitetscentret til hverdag. Han har et musikhold, som lytter til klassiske værker og diskuterer dem bagefter. I sin ungdom var han pianist.

Isak Korns mor havde siddet som fange i kz-lejren Auschwitz med tyfus under krigen og havde med nød og næppe overlevet. Hans far var i en af de polske ghettoer og overlevede de sidste uger i kloakkerne. Så begge forældre var skrøbelige, »hærget af krigen«, som Isak Korn udtrykker det.

Sammen med sin polske kone fik Isak Korn to børn, og han gjorde karriere inden for it-branchen.

»Men da børnene fløj fra reden, og vi skulle til at flytte fra vores store lejlighed, sagde jeg til min kone: »Nu skal vi til at finde os noget mindre til os to«. Og så sagde hun: »Det kan du selv gøre – jeg har fundet noget«. Hun ville skilles. Det var to år før vores guldbryllup«, siger han.

Isak Korn fik en lille lejlighed anvist af kommunen ved Sjælør Station – ifølge ham det værste sted i København. Her satte ensomheden ind.

»Og andre dæmoner«, siger Isak Korn. Desuden begyndte helbredet at halte med flere blodpropper i både ben og lunger. Flere år forinden havde han mistet kontakten til sin bror efter en konflikt i forbindelse med deres fars død.

»Der var mørke tanker, og det kan jeg stadigvæk have. Derfor gælder det om ikke at være for meget alene«, siger han.

Brud i familien er ikke unormalt. Mere end hver femte dansker har oplevet at bryde kontakten med et nært familiemedlem, viste en rundspørge fra YouGov i 2015.

Den nye rapport fra Vive har både fokus på positive og negative relationer for ældre.

»Når der er en relation, der giver anledning til bekymring, så er det oftest relationen til ens børn«, siger seniorforsker Anu Siren, der står bag rapporten.



De ældre hjælper deres voksne børn oftere end den anden vej rundt, og 11 procent oplever, at der bliver krævet for meget.

»Det kan også være psykisk«, siger Anu Siren.

Rapporten fra Vive viser, at konflikter og bekymringer er faldende med alderen blandt ældre over 52.

»Dels fordi netværket bliver mindre, men også fordi man bliver bedre til at vælge de relationer, der bringer glæde og bidrager med noget positivt, frem for dem, der er konfliktfulde og skaber drama«, siger Anu Siren.





George Leeson understreger, at de naturlige netværk i vores tid bliver færre, og at vi bør værne om dem, vi har: »På arbejdet har man for eksempel et naturligt netværk. Nogle af disse forhold strækker sig ud over arbejdstiden. Derfor siger vi også til folk, der skal til at gå på pension, at de skal tænke på at bevare nogle af de netværk, de har gennem deres job, når de går fra. For forskning viser, at pensionister savner deres netværk mere, end de savner penge«, siger forskeren, der er endnu mere bekymret for de kommende generationer af ældre, fordi vi i stigende grad har vores netværk på nettet: »Mange naturlige netværk falder fra, og det kan de sociale medier ikke erstatte«.

Samtidig er det ikke alle, der er lige udsatte for risikoen for ensomhed:

»For enhver skrøbelighed eller sygdom viser forskning, at der er enorm ulighed – selv i Skandinavien. Hvis du er gået igennem livet med sociale eller økonomiske problemer, vil du gå en alderdom i møde med langt større risiko for ensomhed, depression og andre skrøbeligheder – det ved vi. En af de største opgaver for regeringerne er at rette op på den ulighed«, siger Geoerge Leeson.

Tabet af mor gør stadig ondt

Inge Mathiasen blev skilt fra sine to pigers far, da han fandt sammen med sin skolekæreste. Da var hun midt i livet.

»Det var en ond tid«, siger hun og husker tydeligt, hvordan hun kom til at tage ind på et SAS-hotel for at skrive under på skilsmissen, fordi hun havde læst adressen forkert.

»I tiden efter var vi meget fattige. Jeg sov på en skumgummimadras«, siger hun og viser med fingrene, hvor tynd den var.

Gennem stort set hele livet har Inge Mathiasen døjet med angst og depression. Hun tror selv, det er, fordi hun mistede sin mor som meget ung, og at hendes far ikke havde den store forståelse for sin datter.

»Jeg arbejdede i en kiosk, og han ville have, jeg afleverede alle pengene. Men jeg sagde, jeg måtte beholde nogle af dem til bind og sådan noget. Det var ikke så let«.

På et tidspunkt, da hendes piger var flyttet hjemmefra, fik hun anvist en lejlighed i Københavns Nordvestkvarter, og der gik det galt:

»Jeg havde en forfærdelig nabo, som drak og kastede en tennisbold på væggen hele tiden. Eller også råbte han ad sin kæreste og slog hende, og så hylede hun. Det var skrækkeligt«, siger hun.





Foto: Finn Frandsen Inge Mathiasen er 78 og er kommet i Peder Lykke Centret i 16 år. Hun er for nylig blevet opereret i sin fod og glæder sig til at komme ud af kørestolen, så det bliver nemmere at komme rundt. Men der går nok en månedstid endnu.

Det endte med, at Inge Mathiasen blev indlagt på en psykiatrisk afdeling med angst og depression.

»Nu får jeg heldigvis medicin, og det skal jeg have, til jeg dør. Ellers er jeg bange for, at symptomerne kommer tilbage«, siger hun.

Dermed er Inge Mathiasen en af de ældre med depression, der rent faktisk får behandling for det. Det er absolut ikke alle – for knap 20 år siden beskrev fagbladet Sygeplejersken, at det måske drejer sig om så stort et antal som 60 procent af ældre med depression, der hverken får diagnose eller behandling.

Sådan er det højst sandsynligt endnu, vurderer lederen af Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning på Psykiatrisk Center, Glostrup, professor og overlæge Poul Videbech.

»Vi ved generelt at cirka halvdelen af dem, der er deprimerede, ikke opsøger egen læge. Og at ikke alle, der gør det, får diagnose og behandling. Så 60 procent gælder givetvis stadig«, siger professoren.

Ifølge Poul Videbech er der flere grunde til, at ældre er særligt udsatte for depressioner.

»Der kan både være en psykologisk begrundelse – man har måske mistet en ægtefælle eller ven og føler sig ensom. Men der vil også meget tit være legemlige årsager. Vi ved, at ved åreforkalkning, hvor de små kar i hjernen rammes, øger risikoen for depression. Og visse former for medicin, blodtryksmedicin for eksempel, kan give bivirkninger, der påvirker i forhold til at udløse en depression. Det bliver tit overset«.

Og det er ærgerligt:

»Det er vigtigt at få diagnosticeret, hvis man har en depression, for der er hjælp at få. Både psykoterapeutisk og medicinsk. Man behøver ikke have det sådan«.

Gyngestolen

Kurt Larsens kone, Seija, arbejdede hos en buntmager, indtil hun allerede som 30-årig fik leddegigt i fingrene og måtte holde op. Han var maskinsnedker. De fik sammen sønnen Kim, og på grund af gigten nøjedes de med det ene barn. Kurt passede sit arbejde, de købte sommerhus, Kurt holder af at arbejde med træ, og Seija malede de smukkeste billeder med finske birkestammer, varme gule solsikker og en surrealistisk danserinde i en stor blå kjole.

»Vi var medlemmer af en husflidsforening og har holdt mange udstillinger«, siger Kurt Larsen.

I hans lejlighed står den gyngestol med lange finske linjer i lyst asketræ, som han lavede til sin kone. Den har særlig støtte i ryggen, så hun kunne sidde komfortabelt, og udskæringer i sædet, der passer til benenes form. Den er nærmest som figursyet.

»Hun havde helvedesild de sidste fire år. Og navnet beskriver meget godt, hvor ondt det gør«, siger Kurt Larsen. Selv om hans savn er stort hver dag, har han et godt råd til at leve med den ensomhed, tabet har medført: »Man skal sørge for at have noget at lave. Jeg arbejder med træ, men det kan være hvad som helst. Noget kreativt. Og helst sammen med andre. Man behøver ikke snakke, bare kom og lav noget med dine hænder«.