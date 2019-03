En voldsom stigning på få år: 45.500 børn og unge har papir på, at de er psykisk syge

Antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser er eksploderet gennem det seneste årti. I dag har 45.500 under 18 år papir på, at de er psykisk syge. Samtidig melder en stigende andel om stress og dårligt mentalt helbred. Udviklingen er en bombe under vores samfund, siger landsforeningen Sind.

Hvorfor kan jeg ikke bare tage mig sammen? Det spørgsmål stiller en kvinde i Politiken i dag, hvor omkring 20 børn og unge fra teenagealderen og op til midten af tyverne stiller sig frem og giver et unikt indblik i, hvordan det er at leve med en psykisk sygdom. En føler sig forfulgt, overvåget og ængstelig. En anden lever i en parallelverden. En tredje slapper bedst af i sit rum under trapperne. De taler blandt andet om at være ensomme, om ikke at blive forstået af omverdenen og om at isolere sig mere og mere. En ung dreng er altid i bevægelse. Han er bange for at glemme sine venner og har skrevet en liste med navnene på alle de mennesker, han ikke vil miste.

De bærer rundt på hver deres unikke historie, men samtidig er de en del af en større udvikling i det danske samfund gennem de seneste 10-15 år, hvor antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser er steget voldsomt.

Uanset hvilken rapport, notat eller datasæt man finder frem, peger tendensen i samme retning. Mest tydelig i perioden 2006 til 2016, hvor der skete mere end en tredobling i børn og unge under 19 år med angst eller depression, ADHD eller spiseforstyrrelser – fra 10.000 til 32.000. Kurven steg stejlest i anden halvdel af nullerne, mens den de seneste fem år måske minder mere om en grafisk fremstilling over et af de bjerge, cykelrytterne i Tour de France kravler over. Kommunernes Landsforening samlede for et par måneder siden tal ind for, hvor mange børn og unge under 18 år der har en eller anden psykiatrisk diagnose (eller flere, mange har mere end én), og kom frem til et tal på 45.500 personer mod 35.900 i 2013. Det svarer til en stigning på 27 procent over fem år.

Hvad skal man så lægge i det? Når man spørger talerør for pårørende og sindslidende, psykiatere og andre fagfolk, og når man dykker ned i artikler om emnet, så er der ikke en forklaring på den udvikling, der står lysende klar tilbage. Snarere en myriade af tolkninger. En række garantier har ført til, at en større strøm af unge er kommet gennem systemet og har fået sat et mærkat på deres lidelse. Forældre presser på for at få en forklaring på, hvad der er galt, når deres knægt ikke kan finde ro i timerne i skolen. Og måske har grænserne rykket sig for, hvad der er normalt og unormalt. De fleste er enige om, at der har været en del børn og unge, som for 10-15 år siden havde det skidt, men aldrig kom ind i det psykiatriske system, fordi ventetiderne var alt for lange på grund af helt utilstrækkelig kapacitet. Nettet er mere finmasket i dag.

»Det er givetvis en del af forklaringen, at mange, som havde været bedre tjent med en diagnose tidligere, nu endelig får den. Måske er der også et større behov for at putte folk i kasser, fordi en diagnose ofte er adgangsbilletten til at få hjælp. Spørgsmålet er så, om behandlingen er god nok. Kun en tredjedel af forældrene siger, at deres barn i høj grad eller meget høj grad får det bedre under en indlæggelse«, siger Thorstein Theilgaard, der er generalsekretær i de pårørendes forening, Bedre Psykiatri.

Børn og unge mødes med skrappe krav tidligt i livet og er ofte overladt til sig selv. Kedsomhed er gået af mode. Foretager man sig ingenting, bliver man hurtigt stresset Torsten Bjørn Jacobsen, formand for Psykiatrifonden

Nogenlunde det samme er landsformand i Sind, Knud Kristensen, inde på. Han siger, at det at have en psykiatrisk diagnose er mindre stigmatiserende nu end tidligere, og det i sig selv kan få flere familier til at opsøge professionel hjælp, når skyerne trækker sig sammen i længere tid over teenagedatteren. Engang var der flere, som slog tegn på psykisk sygdom hen, nu tør flere »melde sig under fanerne og bede om hjælp, og det er positivt«, siger han.

Flere har det mentalt dårligt

Men – og der er et meget stort men – det giver ikke mening at se isoleret på den relativt begrænsede gruppe børn og unge, som har en psykiatrisk diagnose. Med udgangspunkt i de nyeste tal vil det i gennemsnit være rundt regnet et barn eller en ung i hver klasse, som har papir på psykisk sygdom, men det er langtfra hele historien, for omkring dem med diagnoser går et langt større antal børn og unge, som har det mentalt dårligt. Og bliver der ikke løst op for deres problemer i tide, får de det værre, og en del af dem vil blive patienter i psykiatrien med udsigt til langvarig behandling og risiko for at leve et helt liv med sygdom, siger de begge to.

»Det er en bombe under samfundet, at vi lader så mange børn og unge have det psykisk dårligt«, siger Knud Kristensen.

Det vakte eksempelvis opsigt, da Sundhedsstyrelsen for et år siden offentliggjorde den nationale sundhedsprofil med en stribe nedslående tal for, hvordan den unge befolkning mellem 16 og 24 år har det. Tallene er solide og bygger på svar fra 17.000 unge fordelt over hele landet. De viser, at flere end hver sjette har »dårligt mentalt helbred«, mens hver tredje lever med et »højt stressniveau«. For begge tal gælder, at de er steget markant de senere år, et andet fælles træk er, at flest unge kvinder har det skidt.

»En forklaring er det enorme pres, vi lægger på børn og unge. De skal stort set allerede i børnehaven svare på, hvad de vil lave, når de er store. De skal igennem sprogtest og læsetest. Vi har skabt en perfekthedskultur, hvor alle måler sig op mod hinanden, og er du ikke blandt de bedste, får du nemt en fornemmelse af, at du er mindre værd end andre. Det er en meget farlig udvikling. Dårlig trivsel kan udvikle sig til egentlig psykisk sygdom i en ond spiral. Derfor skal de unge hjælpes, inden de kommer ind i børne- og ungdomspsykiatrien«, siger Knud Kristensen.

Brug for mere solid viden

I Bedre Psykiatri tøver Thorstein Theilgaard, før han svarer på, hvad forklaringen er på, at så mange børn og unge i dag har svært ved at mestre livet.

»Vi ved simpelthen for lidt om, hvad det er et udtryk for. Spørger du en ekspert i sociale medier, får du at vide, at unges tid på skærmen og evigt jagt på opmærksomhed og bekræftelse er forklaringen. Spørger du en ekspert i folkeskolen, lyder svaret, at eleverne er presset i bund af at blive målt og vejet konstant. Så hånden på hjertet: Har vi ikke brug for noget mere solid viden om, hvad der er på spil? Vi foreslår, at der bliver nedsat en kommission, der inden for et år eller to skal komme med et dækkende billede af årsager«, siger han.