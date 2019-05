Henrik Jørgensen er løbet i forvejen

Det er selve livet at bevæge sig. Nogenlunde sådan sagde Danmarks bedste løber gennem tiderne, Henrik Jørgensen, i et interview før sin død. Det er værd at huske på. For i stilstand forvitrer hjerne og krop.

Velkommen til Politikens sektion om Copenhagen Marathon 2019. Vi begynder med et menneske, der ikke er her mere.

Særligt ét citat fra Danmarks bedste løber gennem tiderne, Henrik Jørgensen, er blevet gentaget i kølvandet på hans bortgang i januar, da han 57 år gammel faldt død om under sin daglige løbetur på Bornholm. Det er det slående udsagn, legenden gav os i 2018 i forbindelse med 30-års jubilæet for hans sejr i London Marathon i 1988 – den største præstation nogensinde af en dansker i langdistanceløb.

»Det er livet for mig at bevæge mig, og det vil jeg gøre, lige til jeg falder om«, sagde Henrik Jørgensen til TV 2, der fulgte Henrik Jørgensen på turen til London sidste år.

Der er selvfølgelig en oplagt årsag til, at netop de ord går igen i de mange mindeord, som er skrevet om Henrik Jørgensen, der i sin karriere i 1980’erne vandt stribevis af danske mesterskaber og satte et væld af rekorder, hvor tiden 2.09.43 fra 1985 på maraton her 34 år senere stadig står som den ypperste danske præstation på kongedistancen og indtil for nylig også var nordisk rekord.

Henrik Jørgensens udsagn var næsten profetisk. Hans datter, Anna Holm, der selv er eliteløber og blandt Danmarks bedste, sagde således i Dansk Atletik Forbunds nyhed om dødsfaldet:

»Han var min mors og min store livsstøtte i ét og alt. En klippe i vores liv. Det er et chok og en stor sorg, men vi føler også taknemmelighed over, at han skulle dø, mens han gjorde, hvad han elskede: at løbe«.

Et ubegribeligt smukt citat fra et menneske, der netop har mistet sin far.

Vi skal bevæge os hele livet. Lige indtil den dag, hvor vi ikke er her længere. For i stilstand går både kroppen og hjernen i stå

Der er ingen tvivl om, at Henrik Jørgensen som atlet var unik. Han trænede mere, hårdere og længere end andre danske løbere i sin samtid, og arbejdet gjorde ham til den største. For en almindelig motionsløber, der løber nogle gange om ugen for at blive klar til Copenhagen Marathon, er det næppe en farbar vej at kopiere Jørgensens kilometerantal på over 200 om ugen, men der kan være en god portion inspiration i løbefænomenets citat om at bevæge sig hele livet.

Andre løbere er inde på noget af det samme. Henrik Jørgensens evige konkurrent, Allan Zachariasen, forsynede sin selvbiografi, ’Mit løberliv’, med undertitlen ’En bog om et menneske i bevægelse’. Den verdensberømte japanske forfatter Haruki Murakami, der er en passioneret langdistanceløber, skrev i sin bog om at løbe, at der skal stå ’I det mindste gik han aldrig’ på hans gravsten.

Hvorfor er bevægelsen så dragende?

Fordi at løbe er andet og mere end et udtryk for fysisk at flytte sig fra et sted til et andet. Spørg enhver løber, og de vil alle kunne berette om, hvordan de bliver lette i hovedet efter en løbetur. Nogle fostrer en god idé i løb, andre ser løsningen på et problem, og en hel masse får bedre hold på svære tanker og følelser under og efter en tur i løbeskoene. Så på den måde handler bevægelse ikke kun om at flytte kroppen, men også om at flytte hjernen et nyt sted hen.

Masser af undersøgelser afdækker de gunstige effekter af løb og motion generelt på vores mentale velbefindende, og det fører for vidt at gøre rede for dem her. I stedet kan vi dvæle et øjeblik ved en beskrivelse fra Murakami i bogen ’Hvad jeg taler om, når jeg taler om at løbe’:

»De tanker, jeg får, når jeg løber, er som skyerne på himlen. De har forskellige former, forskellige størrelser. De kommer og går, men himlen forbliver den samme. Skyerne er gæster, som passerer og forsvinder igen. Kun himlen bliver tilbage. Den både er og er ikke, har substans og er uden substans. Vi kan ikke andet end at acceptere dette formløse rum og tage det til os«.

Vi kan også lade os inspirere af Roskilde Universitet, der som sit logo har en koral med den latinske tekst: ’In tranquillo mors – in fluctu vita’, der betyder: I stilheden døden – i strømmen livet. Teksten hentyder til, at koraller dør, hvis vandet omkring dem ikke bevæger sig. En metafor for hjernen, der må tilegne sig ny viden og nye erkendelser for at leve fuldt ud.