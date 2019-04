Her kan mæslinger lettest spredes: Friskoler har flest ikke--vaccinerede børn

Nej tak til vacciner, har forældre til børn på friskoler langt oftere sagt end forældre på folkeskoler. Hele 25 ud af de 30 skoler i landet med flest elever uden stik mod mæslinger er fri- og privatskoler.

Fakta Her er skoler med færrest vaccinerede børn 45-50 procent er ikke mæslingevaccineret på Vidar Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Gentofte

45-50 procent er ikke mæslingevaccineret på Rudolf Steiner Skolen, Skanderborg

40-45 procent er ikke mæslingevaccineret på Aarhus Academy for Global Education

40-45 procent er ikke mæslingevaccineret på Kildeskolen, friskole

35-40 procent er ikke mæslingevaccineret på Rudolf Steiner Skolen, Kvistgård

35-40 procent er ikke mæslingevaccineret på Freja Skolen, Rudolf Steiner Skolen på Midtsjælland

35-40 procent er ikke mæslingevaccineret på Thorup-Klim Skole, folkeskole

35-40 procent er ikke mæslingevaccineret på Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg Kilde: Sundhedsstyrelsen, Årsrapport for Børnevaccinationsprogrammet 2018

Det viser en ny, unik opgørelse, som Sundhedsstyrelsen offentliggør tirsdag. Det er nu første gang muligt at se, hvor mange på hver eneste skole i landet der har fået beskyttelse mod en af verdens mest smitsomme sygdomme.

»Jeg håber virkelig, at de forældre ved, hvilken fare de udsætter både deres egne, men også andres børn for. Man kan se, at ideologiske holdninger vægter højere end børns sikkerhed og sundhed, og det har jeg det meget svært med«, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Blandt de otte skoler i Danmark med den laveste tilslutning til mæslingevaccinen, og hvor hele 35 til 50 procent af eleverne er uvaccinerede, er der fem Rudolf Steinerskoler.

Sundhedsministeren ved, at en del skoleelever af ren forglemmelse ikke er vaccineret. Derfor glæder hun sig over, at det nu er muligt at kontakte forældrene digitalt, når børnene kan få børnevaccinerne, og efterfølgende sende en påmindelse, hvis ikke forældrene har ladet børnene vaccinere. Det vil sikre højere tilslutning, mener hun.

Samtidig kan sundhedsplejersker, der ifølge ministeren skal være »vaccineambassadører«, og kommunerne med den nye opgørelse udpege skoler med et særligt »dialog- og oplysningsbehov«. Ministeren erkender dog, at det bliver svært at få alle forældre i tale.

FAKTA Det vaccineres børn imod I børnevaccinationsprogrammet vaccineres børn mod ti alvorlige smitsomme sygdomme: difteri, stivkrampe, kighoste, polio (børnelammelse), hjernehinde- og strubelågsbetændelse forårsaget af Hib-bakterien, hjernehindebetændelse og andre alvorlige sygdomme forårsaget af pneumokokbakterien, mæslinger, fåresyge, røde hunde og livmoderhalskræft (piger). Vaccinerne er gratis, det er frivilligt, sundhedsmyndighederne anbefaler vacciner, der typisk gives af den praktiserende læge. Kilde: Sundhedsstyrelsen

»For mange forældres vedkommende er det nok ikke muligt at komme i den nødvendige og vigtige dialog. Vi kan se, at man sætter sund fornuft og andre børns sikkerhed under politiske standpunkter«, siger Ellen Trane Nørby.

Vestjyder lader sig stikke

Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, at 95 procent af en børneårgang får mæslingevaccinerne, så såkaldt flokimmunitet opstår, hvor vaccinerede – og tidligere mæslingesmittede – beskytter de helt små børn, før de er gamle nok til at få vaccinen, samt immunsvækkede patienter.

I 2018 fik i alt 89 procent af børnene de to mæslingevacciner mod 88 procent året før.

Kun 1,8 procent af landets børn går på skoler, hvor 95 procent eller mere er vaccineret, mens 44 procent går på skoler, hvor mindst ni ud af ti har fået vaccinen. Syv kommuner, heraf fire i Vestjylland, har en særlig høj mæslingetilslutning på to eller flere skoler.

FAKTA Hvorfor vaccinerer vi børn? For at beskytte den enkelte mod smitsomme sygdomme, og for at de vaccinerede kan beskytte de uvaccinerede (flokimmunitet). Vaccine skal sikre: At små børn i daginstitutioner ikke bliver smittet, vaccinen gives først ved 15-måneders alderen

Smitte ved udlandsrejse

Smitte fra udenlandske rejsende i Danmark

Smitte fra syge venner eller kolleger Kilde: Sundhedsstyrelsen Vis mere

Fravalg overrasker ikke

Det overrasker ikke Christina Vilhelmsen, sekretariatschef i Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark, at deres forældre oftere end andre forældre fravælger vacciner, men understreger, at valget er truffet, før børnene starter på Steinerskolerne.

»Vi tager ikke stilling til forældrenes valg, men det er godt, at der er plads til, at man kan træffe frie valg«, siger hun og påpeger, at der kan være mange grunde til vaccinefravalg.

»I forhold til både skolevalg og sundhed er det ofte gældende for forældrene, at de er drevet af, at de har frihed til at vælge det, de mener er bedst for deres børn«, siger hun.

Laura Lindahl, børneordfører for Liberal Alliance, har tidligere foreslået, at ikkevaccinerede børn ikke bør kunne få plads i offentlige daginstitutioner, da de ville kunne smitte de mindste børn, men friskoler »må gøre, som de vil«.

»Jeg er dog ikke overrasket over, at de ikkevaccinerede primært tilvælger friskoler – det bekræfter mig i, at det er de ressourcestærke, der svigter fællesskabet, de mindste og de svageste for at udleve deres egen religion på det her område. Usolidarisk beskriver dem bedst«, siger hun.