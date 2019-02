Læger uden Grænser: Vi må sammen kæmpe mod den voksende vaccineskepsis i Vesten og huske på, hvor farlig mæslinger er

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Lige nu kæmper Læger uden Grænser mod uret i Den Demokratiske Republik Congo, der siden foråret 2018 har været ramt af en mæslingeepidemi i den sydøstlige del af landet. Her gennemfører mine kollegaer store vaccinationskampagner, og frem til september sidste år havde vi vaccineret mere end 260.000 børn.

For at forhindre mæslingeudbrud er det nødvendigt, at mellem 90 og 95 procent af en befolkning er vaccineret mod sygdommen, for der findes ingen behandling, når et menneske først er smittet. Der findes kun den forebyggende vaccine. Folk stiller sig i kø, for at de selv eller deres børn kan få det livreddende prik. Sikkert fordi de har set, hvad sygdommen ellers kan føre med sig, når den rammer. Følgesygdomme som lungebetændelse og hjernehindebetændelse kan i sidste ende dræbe.

Samtidig møder vaccinationer modstand i vores del af verden. I slutningen af januar i år erklærede guvernøren i den amerikanske delstat Washington undtagelsestilstand, fordi mere end 50 børn er døde af mæslinger siden årsskiftet, og herhjemme i Europa nåede antallet af mæslingesmittede i 2018 op på det højeste antal i over 20 år.

Udviklingen er foruroligende og skyldes langt hen ad vejen, at modstand mod vacciner får mere og mere vind i sejlene her i Vesten. For mens et stadig stigende antal forældre ikke ønsker at lade deres børn vaccinere for mæslinger, er det, som om vi herhjemme og i vores rige del af verden har glemt, hvor farlig sygdommen rent faktisk er.

Som udsendte for Læger uden Grænser har mine kollegaer og jeg med egne øjne oplevet konsekvenserne af sygdommen på udsendelser til krigs- og katastrofeplagede lande og lande med sammenbrudte sundhedssystemer.

På verdensplan mister mere end 146.000 mennesker hvert år livet, fordi de bliver smittet med sygdommen. Det er 400 mennesker. Om dagen. Langt størstedelen dør i Afrika syd for Sahara, og langt størstedelen er børn under 5 år, der i løbet af kort tid bukker under for sygdommen, der kunne have været forebygget med en vaccination.

På verdensplan tyder meget heldigvis på, at årtiers vaccinationskampagner har båret frugt. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, er op mod 21,1 million dødsfald blevet forhindret fra 2000 til 2017 på grund af mæslingevaccinationer, og derfor er det også vigtigt, at støtten til vaccinationer fortsat er stor. Ikke mindst den økonomiske.

Lad os sammen kæmpe mod den voksende vaccineskepsis her i Vesten og huske på, hvor farlig sygdommen er.