Flertal for dyrere cigaretter: Stik imod partitoppen ønsker S-vælgere markant dyrere smøger

Mens Socialdemokratiet har haft svært ved at finde ud af, hvad det potentielt regeringsbærende parti skal mene, cigaretter bør koste i fremtiden, er vælgerne ikke i tvivl.

72 procent af dem, der siger, at de vil stemme på Socialdemokratiet i morgen, mener, at en pakke cigaretter bør stige til mindst 60 kroner. Det viser en ny meningsmåling med deltagelse af 1.978 repræsentativt udvalgte voksne danskere, hvoraf 500 vil stemme på Socialdemokratiet, som YouGov har foretaget for Kræftens Bekæmpelse. Samlet set mener præcis det samme antal danskere, 72 procent, også, at tobaksprisen skal hæves markant, mens kun 16 procent ønsker uændrede priser.

»Det er yderst glædeligt, at befolkningen ønsker højere tobakspriser, så vi får vendt den udvikling, som betyder, at flere børn og unge begynder at ryge. Vælgerne har forstået budskabet, også de socialdemokratiske vælgere. Det betyder, at der bør handles på de her tal, uanset hvem der vinder valget«, siger administrerende direktør i Kræften Bekæmpelse Jesper Fisker.

Socialdemokratiet har i flere år som det største oppositionsparti i hårde vendinger kritiseret regeringen for ikke at gøre mere mod ungdomsrygning, så Christiansborgs mål om en røgfri generation i 2030 kan nås.

FAKTA Vælgernes pris Antal vælgere, der ønsker en pakke cigaretter til mindst 60 kroner: Socialdemokratiet: 72 procent

72 procent Venstre: 76 procent

76 procent SF: 74 procent

74 procent DF: 67 procent

67 procent Radikale Venstre: 86 procent

86 procent Enhedslisten: 67 procent Kilde: YouGov for Kræftens Bekæmpelse blandt 1.978 voksne respondenter. Politiken har kun medtaget partier med mindst 100 besvarelser. Jo færre svar, jo større er den statistiske usikkerhed, som for Socialdemokratiet er +/- 4 procentpoint. Vis mere

Socialdemokraterne har krævet neutrale cigaretpakker, tobak under disken og langt bedre kontrol med butikkers cigaretsalg. Men det har været tæt på umuligt at få klart svar på, hvad tobaksprisen skal være i fremtiden, selv om eksperter mener, at netop øgede priser bedst sikrer færre rygere.

Mette Frederiksen har sagt i valgkampen, at partiet måske er klar til at se på forskellige priser, så unge betaler mere end ældre.

Venstre foreslog for knap to uger siden, at cigaretter skal stige med 20 kroner, så en almindelig pakke fremover koster omkring 60 kroner. Partiet kritiserer nu Socialdemokraterne for at lurepasse.

»Det er beklageligt, at socialdemokraterne ikke vil tage ansvar og sikre en røgfri generation, når de i flere år har kritiseret mig i samråd på samråd for at gøre for lidt. Der har det ikke skortet på krav, men nu, da vi er ved målstregen, ønsker socialdemokraterne pludselig ikke at sætte mest effektivt ind, så børn og unge ikke begynder. Det er bare så trist«, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Hvorfor har Venstre så ikke bare hævet prisen de seneste fire år, I har haft magten?

»Vi har ikke haft 90 mandater selv. Det har ikke været nogen hemmelighed, at Liberal Alliance ikke har ønsket højere cigaretpriser, og det har en trepartiregering været farvet af«, siger hun.

Alle partier i rød blok undtagen Socialdemokratiet ønsker, at cigaretter skal koste mindst 60 kroner. I blå blok støtter Konservative også markant højere priser, mens Dansk Folkeparti vil hæve prisen med et par kroner. Liberal Alliance vil ikke justere tobaksafgiften.

Ifølge den nye meningsmåling støtter mindst seks ud af ti vælgere fra hvert parti dog markant dyrere tobak.

»Partierne halter efter deres vælgere. Det ville være rart, hvis Christiansborg nu valgte at lytte lidt«, siger Jesper Fisker fra Kræftens Bekæmpelse.