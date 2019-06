Råd om unges drukkultur: Hæv aldersgrænsen for alkohol

Drukkulturen skal ændres via kontrol, prisstigninger og højere aldersgrænse for salg af alkohol, foreslår Vidensråd for Forebyggelse.

Flere års positive udvikling i unge danskeres alkoholforbrug er stoppet. Der er faktisk tale om en mindre stigning i forbruget. I en ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse konkluderer forfatterne, at der må gøres noget mod drukkulturen blandt børn og unge.

»Det er gået rigtig godt i folkeskolerne de seneste 20 år. Men der sker et stort spring i alkoholvaner fra den ene dag til den anden i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse, og det er bekymrende«, siger Janne Tolstrup, professor på Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet og arbejdsgruppeformand for rapporten.

Mere end 8 af 10 drenge og piger har drukket alkohol som 15-årig. Det er en »signifikant stigning« fra 2014. Det fremgår af rapporten ’Unges alkoholkultur – Et bidrag til debatten’, der udkommer onsdag. Heri samler en gruppe forskere og professorer danske og internationale undersøgelser og målingers konklusioner og anbefalinger i forhold til en sundere alkoholkultur. Et fokusområde er den såkaldte binge drinking, hvor der bliver drukket rigtig meget alkohol på én gang. Danske unge er europamestre i at drikke sig fra sans og samling, og det skal der ifølge Janne Tolstrup gøres noget ved.

Derfor er rådets vigtigste forslag en aldersgrænse på 18 år for salg af alkohol – uanset alkoholprocent. I dag kan 16-årige købe alkohol med under 16,5 procent alkoholprocent. En undersøgelse fra 2017 publiceret af Kræftens Bekæmpelse viste, at 39 procent af 15-18-årige inden for det pågældende år havde købt alkohol, de ikke var gamle nok til at købe.

»Aldersgrænsen bliver slet ikke håndhævet, men den vil være helt oplagt at se på, hvis vi skal forebygge problemet«, siger Janne Tolstrup.

En liberal alkoholpolitik

Danmark ligger ifølge rapporten på en næstsidsteplads blandt EU-landene, når det gælder at begrænse tilgængeligheden af alkohol. 96 procent af 15-16-årige danskere vurderer, at de let kan skaffe sig alkohol.

Ud over en højere aldersgrænse kan højere priser på alkohol også bremse de unge. Det bekræfter interesseorganisationen Alkohol & Samfunds direktør, Peter Konow. Han mener helt klart, at politikerne på Christiansborg bør understøtte den indsats, som flere kommuner gør for at påvirke alkoholforbruget.

»Hvis ikke politikerne vil ændre aldersgrænsen til 18 år, skal politikerne i det mindste sørge for, at den nuværende aldersgrænse på 16 år håndhæves. Det bliver de ikke i dag, selv om det har en dokumenteret effekt på alkoholforbruget. Danmark har en af Europas mest liberale alkoholpolitikker i forhold til tilgængelighed, priser og aldersbegrænsning«, siger direktøren, som kalder forslagene i rapporten for »meget fornuftige«.

Indsatsen i kommunerne ses blandt andet på Roskilde Gymnasium, hvor rektor Henrik Nevers – sammen med 13 andre sjællandske gymnasier – har lavet kodekset ’vi tager ansvar’. Og det har gjort »en verden til forskel« i forhold til at nedbryde »dødsdrukkulturen«, siger han. Mange elever mødte førhen meget berusede op til fester, og nogle kastede op ude i hækken, inden festen var begyndt. I dag skal de, der er berusede, puste i et alkometer – og hvis de er for fulde, kommer de ikke ind. Derudover uddeles der vand til gymnasiefesterne, og der serveres kun alkohol med op til 5 procent.

Sådanne tiltag giver god mening ifølge Janne Tolstrup, der henviser til forslag i rapporten, der bygger på brede indsatser såsom vejledning, undervisning og sociale aktiviteter i hjemmet, på skolen og i samfundet. Alle lande i Norden og flere lande i Europa har eksempelvis en national alkoholpolitik, men ikke Danmark.

»Jeg tror ikke, det er realistisk, at de unge slet ikke skal drikke. Det er heller ikke det, vi ønsker at sige med rapporten. Det handler om at tage toppen af den fuldskabsorienterede druk«, siger hun.