Hjernerystelse satte en stopper for karrieren

Hjernerystelse

Akutfasen

- Hold pauser ved brug af fjernsyn, computer, tablet eller smartphone. Symptomer må ikke forværres ved brug.

- Ingen alkohol eller koffeinholdige drikke.

- Ingen skole- og arbejdsaktiviteter.

- Ingen sport og andre aktiviteter der belaster kroppen (tunge løft m.m.)

- Undgå steder med mange indtryk (indkøbscentre, stærkt befærdede gader osv.)

- Undgå stressende begivenheder som familiefester og fødselsdage.

- Undgå brug af smertestillende medicin.

- Sørg for at sove, hvile og spise godt.

- Undgå at være sengeliggende i dagevis, let fysisk aktivitet er fint.

- Undlad at føre et motoriseret køretøj eller at bruge cykel.

Det vigtigste råd er at lytte til kroppen og holde inde med aktiviteter, der medfører forværring af symptomerne. Den fysiske og mentale hvileperiode efter hjernerystelse kan variere betydeligt fra person til person fra dage op til nogle uger. Undlad generelt at være sengeliggende i længere tid, da komplet inaktivitet ikke er godt for hverken krop eller psyke.

Kilde: Hjernerystelsesforeningen

