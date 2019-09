Sundhedsstyrelsen er bekymret: Ingen bør ryge e-cigaretter

Ammende, gravide, børn og unge frarådes nu direkte at dampe på e-cigaretter. Styrelsen skærper synet på den nye last.

Sundhedsstyrelsen skærper i dag synet på de e-cigaretter, der har været på markedet i omkring ti år.

»Ingen bør ryge e-cigaretter. Derfor fraråder vi nu klart alle børn, unge, gravide og ammende at ryge e-cigaretter. Det er den samlede mængde viden om skadevirkningerne, der er årsagen«, siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø.

Også de, der i forvejen ryger e-cigaretter alene eller i kombination med almindelige cigaretter, bør ifølge Sundhedsstyrelsen blive røgfri.

»Vi kender slet ikke langtidseffekterne af dagligt brug af e-cigaretter endnu, men der er ingen tvivl om, at e-cigaretter er sundhedsskadelige. Fremtiden vil så vise, hvor skadelige de er, men det er også derfor, vi er bekymrede«, siger Niels Sandø.

Tidligere anbefalede Sundhedsstyrelsen ikke e-cigaretter, men nu skærpes risikovurderingen, så børn, unge, gravide og ammende direkte frarådes at dampe på e-cigaretter.

FAKTA: Hvad er e-cigaretter I 2018 brugte 5,3 procent af alle danskere over 15 år e-cigaretter. Af dem havde 3,1 procent et dagligt forbrug. E-rygning er i øjeblikket i kraftig stigning. Fra 2017 til 2018 er andelen af e-rygere næsten fordoblet.

I 2018 havde 30 procent af 15-årige danske drenge prøvet e-cigaretter. Det samme gælder for 17 procent af pigerne.

E-cigaretter består af et stålhylster, der indeholder en patron med såkaldt e-væske i. I e-cigaretten findes også et batteridrevet varmelegeme, der varmer væsken op, så den bliver til damp, der ligner cigaretrøg.

Dampen indeholder luftbårne partikler, ligesom f.eks. fra en hårspray. Det er disse partikler, man inhalerer, når man ryger – eller damper, som det ofte kaldes.

E-væskerne kan fås både med og uden nikotin og med forskellig smag som f. eks. mentol, cola, jordbær, vingummi, chokolade, kaffe eller med tobakssmag, så det smager af cigaretter.

Der er fundet kræftfremkaldende og sundhedsskadelige stoffer, partikler og tungmetaller i e-røg. Det gælder både med og uden nikotin.

E-rygning er så nyt (det kom til Danmark i 2008), at videnskaben endnu ikke har noget svar på, hvor skadeligt det er. Men forskere er ikke længere i tvivl om, at der er en helbredsrisiko. Undersøgelser tyder på, at det øger risikoen for f.eks. lunge- og hjertesygdomme.

Hos personer, der har været udsat for andres e-rygning, har man målt nikotin i blod, spyt og urin. Kilder: Kræftens Bekæmpelse, Lungeforeningen, Sundhedsstyrelsen og professor i tobaksforebyggelse Charlotta Pisinger samt ’Skolebørnsundersøgelsen 2018’ og undersøgelsen ’Danskernes Rygevaner 2010-2018’.

Tobaksproducenterne er enige i, at hverken børn, unge, gravide eller ammende bør benytte e-cigaretter, men påpeger, at det er »ærgerligt«, at styrelsen fraråder brugen også over for rygerne, »fordi produkterne er et potentielt mindre skadeligt alternativ til en cigaret«.

»E-cigaretter er ikke et sundt produkt – det sundeste valg vil altid være at fravælge enhver form for nikotin- og tobaksindtag. Det er et sundhedsskadeligt produkt, men et væsentlig mindre sundhedsskadeligt produkt end almindelige cigaretter«, siger Tine Marie Andersen, direktør hos Tobaksproducenterne, der både repræsenterer tobaks- og e-cigaretproducenter.

Torben Mogensen, der er bestyrelsesformand i Lungeforeningen, glæder sig derimod, for »det er vigtigt at forstå, at e-cigaretter ikke er et uskadeligt alternativ til rygning«.

»Det skrækkelige ved det hele er jo, at unge mennesker sjældent lytter til gode råd. Jeg tror desværre ikke, at en advarsel alene gør nogen forskel. Nummer ét vil være et forbud mod e-cigaretter, og hvis ikke det kan lade sig gøre, bør politikerne i det mindste gøre det ulovligt at tilsætte stoffer, som får dem til at smage af slik«, siger han.

Det støtter Charlotta Pisinger, der er professor i tobaksforebyggelse og en af verdens mest vidende forskere om skadesvirkninger fra e-cigaretter.

»Vi bør gøre som andre lande og lade forsigtighedsprincippet råde og advare mod e-cigaretter og helst forbyde dem«, siger hun.

»Talrige undersøgelser tyder på, at dampene fra e-cigaretter både kan skade lunger, hjerte og måske også øge kræftrisikoen«, siger Charlotta Pisinger, der også glæder sig over styrelsens strammere linje mod e-cigaretter.

Sundhedsstyrelsens melding kommer få dage efter, at den amerikanske sundhedsmyndighed CDC tog samme skridt. Det sker, fordi der i øjeblikket er en epidemi med ellers raske primært unge, der får alvorlige, uforklarlige lungeproblemer, hvor fællestrækket er rygning af e-cigaretter.