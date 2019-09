Regeringen vil sætte prisen på en cigaretpakke til 50 kroner Dyrere cigaretter skal afholde unge fra at ryge. En pakke skal koste 50 kroner, mener regeringen.

Det skal være dyrere at købe cigaretter, mener regeringen, der foreslår at hæve prisen per pakke til 50 kroner.

Prisstigningen skal ske ad to omgange, så prisen stiger med fem kroner i 2020, og i 2021 skal der lægges endnu en femmer oveni.

Det skriver avisen Danmark.

Flere partier har ønsket at få prisen per pakke højere op, men sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er bekymret for den sociale slagside.

Vi kan jo ikke have forskellige priser i Danmark. For unge mennesker er det mange penge, så vi tror på, det er det rigtige niveau Magnus Heunicke (S), sundhedsminister

»Vi kan jo ikke have forskellige priser i Danmark. For unge mennesker er det mange penge, så vi tror på, det er det rigtige niveau«, siger han til avisen.

ritzau