Var det noget med en pakke smøger til halv pris?

Det fremgår, at rygere kan spare flest penge ved at købe cigaretter i syd- og østeuropæiske lande, hvor en pakke smøger i snit koster godt 26 kroner. For hver krone prisen per pakke i Danmark stiger, vil danskere årligt købe 17 millioner flere smøger i disse lande i stedet for i hjemlandet. Når prisen fra april er 14 kroner højere end nu, vil det samlet være 238 millioner smøger, som er knap en fordobling af den nuværende grænsehandel og taxfree i syd- og østeuropæiske lande, som anslås til 250 millioner styks.

I øjeblikket er der ingen fordel ved at grænsehandle cigaretter i Tyskland, hvor prisen ifølge Skatteministeriets notat er nogenlunde den samme som i Danmark. Faktisk er afgiften for nylig steget, så en pakke koster to kroner mere i Tyskland, og den tyske afgift forventes at stige jævnt de kommende år. Myndighederne tager afsæt i, at hver krones prisforskel vil flytte køb af 23 millioner smøger syd for grænsen. Hvis vi konservativt regner med, at en pakke smøger vil koste cirka en 10’er mere i Danmark end i Tyskland fra april, taler vi om 230 millioner cigaretter.

Det giver en ekstra grænsehandel på en lille halv milliard smøger eller 23 millioner pakker, hvilket svarer til rundt regnet 20 pakker cigaretter per person, der ryger dagligt eller en gang imellem. Det vil betyde, at yderligere cirka 10 procent af danskernes forbrug af cigaretter vil blive hentet i udlandet. I dag udgør grænsehandlen 5 procent, fremover bliver andelen altså omkring 15 procent.

Holder et vågent øje med området

Men - og der er et meget stort men - vurderinger som disse skal tages med et gran salt, da fremtidige priser er ukendte. Spørgsmålet er så, om en øget grænsehandel vil udvande sundhedseffekten af at hæve afgiften her i Danmark? Måske en lille smule, men børn og unge vil næppe tage over grænsen efter smøger, vurderer Kræftens Bekæmpelse, der anslår, at når prisen rammer 60 kroner, vil vi se mere end en halvering i børn og unges tobaksforbrug.

Imidlertid er der en risiko for, at der vil opstå et illegalt marked for cigaretter i Danmark. Skatteministeriet skrev således i sin økonomiske redegørelse sidste år, at »store besparelser ved grænsehandel over landegrænser kan indebære, at grænsehandlen og særligt den illegale handel sættes i system«. Det har man blandt andet set i Norge, hvor toldere jævnligt beslaglægger varevogne fyldt med smøger, som er kørt ind over grænsen fra Sverige, hvor prisen er den halve.