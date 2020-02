Ny udvikling: Evakueret dansker flyttes til isolation i Skejby

Automatisk oplæsning Beta

En dansk kvindelig statsborger, der har været evakueret fra Kina og siden været indlagt i Belgien, er på vej hjem til Danmark.

Den danske kvinde, der i Belgien er blevet frikendt for smitte med det nye corona-virus, bliver dog ikke indlagt på Hvidovre Hospital, som Udenrigsministeriet først oplyste, men derimod Aarhus Universistetshospital i Skejby.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen til Politiken.

»Vi har i to døgn planlagt hendes hjemrejse. Men hun kommer ikke med fly til Roskilde, som først antaget, men kørende. Derfor bliver hun indlagt på Skejby i stedet«, siger overlæge i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg.

Tidligere på dagen lød det ellers i en besked på Twitter fra Udenrigsministeriet:

»Udenrigsministeriet oplyser, at den danske borger, der har været i karantæne i Belgien, nu er på vej mod Danmark. Her vil vedkommende blive modtaget på Hvidovre Hospital og indlagt i isolation«, skrev Udenrigsministeriet.

Bolette Søborg, Sundhedsstyrelsen, hvorfor flyes kvinden ikke til Danmark?

»Det har været længe diskuteret, men det endte med en kørende hjemtransport fra Belgien. Derfor ligger Skejby tættere på, når hun nu køres op gennem Tyskland«, siger hun.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at det er underordnet rent sundhedsfagligt, om kvinden flyves eller køres til Danmark.

Når kvinden i Belgien blev testet negativ for smitte med det nye corona-virus, hvorfor skal hun så indlægges i isolation?

»Fordi hun skal ind og vurderes efter corona-retningslinjerne. Hun kommer fra sygehus til sygehus«.

Hvorfor skal hun ikke bare hjem i eget hjem, som de andre hjemvendte?

»Fordi lægerne lige skal vurdere hende først«, siger Bolette Søborg.

Aarhus Universitetshospital oplyser til Politiken, at kvinden vil blive modtaget efter gældende retningslinjer, når patienter mistænkt for alvorlig smitte modtages.

Hospitalet vil endnu ikke oplyse noget om kvindens sundhedstilstand.

Tidligere har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyst, at den pågældende er testet negativ for coronavirus.

Almindelig isolation

Den pågældende var en af 14 danskere, der blev evakueret fra Hubei-provinsen i Kina, hvor der er et udbrud af coronavirus. På vej tilbage til Danmark viste den pågældende symptomer på at være smittet.

Derfor blev hun indlagt i Belgien, hvor flyet, der fragtede de evakuerede hjem, landede først.

Siden viste en test altså, at vedkommende ikke er smittet med corona, har Sundhedsministeriet oplyst.

Når kvinden nu alligevel indlægges på Aarhus Universitetshospital i Skejby, skyldes det ifølge Politikens oplysninger, at det ikke kan udelukkes, at hun kan være blevet smittet på hjemrejsen af andre potentielt smittede.

Et testresultatet kan godt være negativt, hvis en smittet er tidlig i inkubationsfasen. Det er derfor - for at være på den sikre side - at kvinden nu skal isoleres på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Det formodes også, at hun vil blive undersøgt og testet igen, og dermed tyder det på, at hun vil blive modtaget og placeret på en sengestue med højisolation, sådan som det også skete sidste tirsdag i Aarhus, hvor en anden patient blev indlagt mistænkt for corona-smitte - og siden frikendt for smitten.