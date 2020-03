Raske borgere lagde 1813 ned: Ny corona-hotline skal hindre stort pres på akutlinjen

Når flere rammes

Man skal stadig ringe ind til egen læge eller til akuttelefonen, hvis man har mistanke om, at man er smittet med corona. Hvis antallet af borgere, der skal testes for corona stiger markant, vil man fra Region Hovedstadens side være i stand til at håndtere dette.

»I og med, at man på den første dag har modtaget 150 opringninger, har der været pres på fra første dag. Noget af det, vi kigger på i de kommende dage, er, at i takt med at flere og flere bliver smittet, skal vi lave en mere fremskudt og direkte adgang til at blive testet. Sådan sikrer vi, at det næste, der sker, ikke bliver, at vi får lange ventetider på at komme til test for corona«, siger Sophie Hæstorp Andersen og fortsætter:

»Hvis det viser sig, at der igen opstår et lignende pres, vil vi vurdere situationen igen. Men vi lytter til de nationale myndigheder, når der kommer nye retningslinjer. Vi ser dagligt på de konkrete situationer på vores hospitaler og ved vores akutberedskaber, så vi kan reagere med det samme, ligesom vores medarbejdere har været exceptionelt gode og effektive til i denne forbindelse«.

Mandag morgen åbnede Børne- og Undervisningsministeriet ligeledes en særlig corona-hotline til landets uddannelsesinstitutioner.