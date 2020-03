Sygeplejerskestuderende: Vores rettigheder krænkes, når vi skal afhjælpe coronapres uden at få løn

Region Hovedstaden har beordret sygeplejerskestuderende i beredskab. De studerende er utilfredse, fordi de kun får SU for at arbejde, men det mener regionen ikke, at der er grund til.

»Alle studerende på uddannelsesinstitutioner sendes hjem i to uger«.

Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen på det historiske pressemøde i onsdags, hvor hun lukkede Danmark ned på grund af coronavirussen.

Men som sygeplejerskestuderende er situationen en helt anden.

De studerende på sjette semester, som er i praktik i Region Hovedstaden, fik efterfølgende at vide, at de skal fortsætte på deres praktikklinik, men at deres læringsmål tilsidesættes. Det betyder, at deres kommende arbejde ikke tæller som en del af praktiklæringen.

»Jeg vil gerne hjælpe, men jeg synes ikke, det er retfærdigt at arbejde til en SU, og slet ikke, når jeg er i praktik og ikke får noget udbytte af at møde op«, siger Rikke Kamilla Nielsen, der er i praktik på Nordsjællands Hospital på neurologisk afdeling.

Foto: Privatfoto Rikke Kamilla Nielsen synes, at de nye corona-tiltag burde være ens for alle studerende, uanset om man er i praktik eller ej.

Undervisningen for praktikanterne stopper altså, selv om de skal møde ind og arbejde. Deres opgaver kan være alt, hvad hospitalsafdelingerne mangler hjælp til, også forefaldende arbejde som oprydning, bleskift eller rengøring.

Det udløste mange opråb fra praktikanterne i Facebook-gruppen ’Jeg er sygeplejerskestuderende’.

Nogle skriver, at de »bliver ’tvunget’ til at være en del af beredskabet«, og »jeg vil dog ikke bruges som gratis arbejdskraft, når jeg er der for at lære. Vi får SU for at studere og lære, ikke for at arbejde«.

Stor utilfredshed gennemsyrer gruppen på Facebook, for de studerende er bekymrede for, hvad der skal ske med deres uddannelse.

»Jeg ved ikke, om jeg får godkendt min praktik, fordi jeg har fået at vide, at dette arbejde ikke tæller som praktik. Så måske bliver min uddannelse forsinket, fordi jeg ikke når mine læringsmål. Så når arbejdet ikke omhandler vores praktik, burde vi få løn for det. Selv om jeg gerne vil hjælpe, skal det være under ordentlige forhold og med ordnede overenskomster«, siger Rikke Nielsen.

Og ikke kun forsinkelse af uddannelsen gør de studerende frustrerede. Også tvivlen om, hvorvidt de bliver dygtige nok til at være færdiguddannede præger dem.

»Det er netop nu, jeg skal lære de vigtigste kompetencer som sygeplejerske, og det kan jeg ikke, hvis jeg skal lave forefaldende opgaver. Og så er jeg ikke sikker på, at jeg vil være i stand til at varetage de opgaver, jeg skal kunne, når min uddannelse slutter«, siger Rikke Wolff Vestergård, som er i praktik på kirurgisk afdeling i sit sjette semester.

Hun mener, at arbejdet uden et mål eller et udgangspunkt for læringen kan ses som ren arbejdskraft, som derfor burde lønnes på lige vilkår med andre ansatte.

Hjemsend os, og hav os i baghånden

De studerende er enige om, at de udgør en større smitterisiko for patienter ved at møde op end ved at blive hjemme.

Og så længe, der ikke er flere end 10 indlagt på intensiv grundet coronavirus, mener de ikke, at situationen er kritisk nok til, at de skal sættes ind som beredskab.

»Vi ville ikke være på uddannelsen, hvis vi ikke ville hjælpe andre, men lige nu er der ikke et massivt pres på sundhedsvæsenet, så de burde have os i baghånden, til det bliver mere kritisk. For lige nu udgør vi en smitterisiko for patienterne, så de burde holde os hjemme. Og vi har en større risiko for at blive smittet på arbejdet, og hvis vi bliver syge, er der ingen til at træde til, hvis det bliver mere alvorligt«, siger Rikke Vestergård.

Hun valgte også at blive væk fra sin aftenvagt torsdag for at signalere sit budskab:

»Efter pressemødet stod det klart, at alle studerende skulle sendes hjem. Så det giver ingen mening, at Region Hovedstaden modsiger regeringen. Jeg blev hjemme i går, fordi det er vigtigt at tage hånd om de studerende, så jeg måtte gøre noget mere ekstremt for at vise, at jeg vil kæmpe for denne vigtige sag«.

Hun risikerer således sin uddannelse, for i praktikken må de studerende ikke have fravær overhovedet.

Maria Søndersted Knudsen på sjette semesters praktikforløb mener også, at de studerendes rettigheder er presset.

»Som studerende har vi andre rettigheder, og vi er ikke en del af normeringen, så det er forkert at forvente denne arbejdskraft fra os. Hvis vi skal tilsidesætte vores uddannelse, burde vi få løn for arbejdet. Det handler ikke om, at jeg ikke vil hjælpe, men at det kan have konsekvenser for min læring, for jeg kan ikke se, hvordan jeg skal blive dygtig, hvis jeg skal tilsidesætte alt«, siger hun.

De studerende skal møde ind i deres praktikklinikker på mandag, men aner ikke, hvad de møder op til.

»De tvinger os afsted, for der er fuld deltagelsespligt i praktikken. Så hvis vi ikke møder op, gennemfører vi ikke uddannelsen. Og når jeg både skal arbejde og tænke på min uddannelse, er der grænser for, hvor langt jeg kan presse mig selv. Jeg er ikke negativ over for tiltaget, men ingen i verden arbejder gratis, og ingen takker eller husker os bagefter«, siger Olivia Francisca, som er i praktik på Rigshospitalet.

Olivia Francisca frygter at blive stresset over de nye tiltag for hende som sygeplejerskestuderende.

Har man sagt A, må man også sige B

Flere af de studerende efterlyser fælles retningslinjer. For mens nogle sendes på arbejde, skal andre blive hjemme. Og for de studerende giver det mest mening at sende dem hjem, da de mener, at det er uansvarligt at sende dem i praktik, hvor der er en smitterisiko.