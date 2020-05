Beskyldes for et »noget kaotisk forløb«: Brostrøm erkender uklar dansk teststrategi

Beskyldes for et »noget kaotisk forløb«:

Ganske snart bør der komme klarhed over den danske teststrategi i kampen mod covid-19. For det har ikke været godt nok. Så klar er meldingen fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.​

»Tydelig kommunikation om teststrategien er vi generelt ikke lykkedes godt nok med. Det går helt tilbage til februar og marts, og jeg kan kun tage ansvar for min egen del. Har vi været skarpe nok i vores retningslinje og kommunikation? Nej, det har vi ikke, og det vil vi forsøge at gøre bedre fremadrettet«, siger han.

Da Mette Frederiksen lukkede store dele af Danmark ned for to måneder siden, var teststrategien klar, selv om kapaciteten var katastrofal lav. Epidemien skulle afbødes, de syge isolere sig hjemme og kun moderat til svært syge borgere med behov for hospitals- eller lægehjælp kunne få en test for covid-19.

Efter ugers testdebat og udsigten til en massivt forøget testkapacitet udsendte Sundhedsstyrelsen for tre uger siden en ambitiøs retningslinje, der på sigt skal sikre op mod 42.000 daglige coronatests. Samme dag etablerede regeringen partnerskabet Testcenter Danmark – de omtalte hvide telte – der blandt andet skal teste i befolkningen, så epidemiens udvikling følges.

Siden har regeringen været larmende tavs om den nye massive testindsats, mens en aftale er forhandlet med de øvrige partier. Søren Brostrøm har kun selv givet ét testinterview på de tre uger, og konkret er han fortsat ikke.

»Teststrategien er en del af den politiske aftale, der blev indgået i torsdag, så der kommer mere afklring i denne uge. Den øgede testkapacitet skal bruges aktivt i den kontrollerede åbning«, siger han.

Det er fortsat udklart, om eksempelvis nære kontakter skal gå i karantæne, og præcis hvor de skal testes – i teltene, hos egen læge eller på hospitalet.

»Jeg vil henvise til vores retningslinje fra 21. april, hvor vi har skrevet vores vision for, hvordan tests kan bruges i opsporing af tætte kontakter og til at finde ud af, hvem der er positiv«, siger Brostrøm.

En anonym medarbejder hos Statens Serum Institut sagde til Jyllands-Posten i sidste uge, at de havde fået politisk mundkurv på. Det afviser Brostrøm.

»Jeg sidder jo og snakker med dig om tests, så mundkurv har jeg ikke på, men angående Testcenter Danmark og teststrategien må du nok vente lidt«, siger han og forklarer, at en del af forvirringen om tests skyldes, at »flere aktører skal afklare, hvem der gør hvad, kontaktopspring, eksempelvis«.

Martin Geertsen, Venstres sundhedsordfører, kalder det et »noget kaotisk forløb«.

»Jeg tror ikke, at der har været fem minutter, hvor antallet af tests har været i overensstemmelse med strategien. Lang tid blev der testet mindre, end strategien lagde op til, fordi man ikke havde kapaciteten, og det seneste er, at man har haft kapaciteten, men at der ikke blev testet nok i teltene. I denne situation synes jeg, at vi skylder befolkningen, at myndighederne gør sig mere umage«, siger han.

Pernille Skipper, politisk ordfører for Enhedslisten, kalder teststrategien uklar. Hun savner ordentlige data fra myndighederne, så epidemien overvåges.

»Strategien har været mangelfuld, og det har vi påpeget længe. Vi talte om det i fase 1, at vi skulle have en nedskrevet teststrategi, og også her i fase 2. Vi har efterlyst, at vi får testet repræsentative udsnit af befolkningen med intervaller, så vi kan følge med udviklingen af smitten. Når der ikke har været en strategi, har vi ikke fået repræsentativ viden om smittens udviklingen, og dermed har vi ikke haft fast grund under fødderne forud for genåbningen«, siger hun.

Torsdag fortalte Statens Serum Institut, at snart kommer den repræsentative testning i befolkningen.

Michael Bang Petersen, professor i statskundskab på Aarhus Universitet, forsker i sundhedspsykologi og undersøger danskernes adfærd under coronaepidemien. Han mener, at borgerne skal føle ejerskab til en testplan, før den virker.

»Borgerne skal vide, hvorfor vi gør det, og hvad det er for en rolle, de selv spiller i strategien. Det, vi ved fra tidligere forskning, er, at det at føle ejerskab er afgørende for, at borgerne følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger«, siger han.