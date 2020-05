»Banebrydende« dansk forskning afslører, om patienten ender i respirator

Ved at kigge på et hjerte med en ultralydskanner har danske forskere fundet ud af, at man med stor sikkerhed kan identificere de patienter, der har et alvorligt sygdomsforløb foran sig. Det er en enorm fordel for hospitalerne, og betyder i sidste ende, at man kan optimere det enkelte behandlingsforløb, fortæller forskeren bag undersøgelsen.