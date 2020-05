Sygehuse nedlægger covidpladser på stribe

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Med 73 pladser udelukkende til patienter med covid-19 var Slagelse Sygehus rustet til at tage deres del, hvis corona-epidemien endte i et skrækscenarie. Men nu lukker afdelingen. For torsdag var der i hele Region Sjælland kun 22 indlagt med covid-19, heraf 4 på intensiv.

»Det er gået dramatisk ned meget hurtigt. Jeg har ikke mødt nogen, som havde ventet den udvikling«, fortæller koncerndirektør i regionen Leif Panduro Jensen.

I resten af landet er billedet det samme, viser Politikens rundringning til regionerne. I Region Nordjylland var der torsdag 8 indlagt med covid-19, og her har Aalborg Universitetshospital senest lukket et særligt intensivafsnit. I Region Midtjylland forklarer regionens koncerndirektør, Ole Thomsen, at sengeantallet næsten er nede på det normale. I denne uge holdt regionen op med at oplyse antallet af indlagte med covid-19 på hospitalsniveau af hensyn til patienternes anonymitet. Ifølge de seneste tal var i alt 9 indlagte.

I marts foretog landets sygehuse en historisk omlægning for at være klar til en epidemi af italienske dimensioner. Tusindvis af operationer og kontroller blev aflyst, og sengeafsnit blev på få uger forberedt til at kunne tage imod smitsomme syge. Nu går bevægelsen den anden vej. Antallet af covidpatienter falder, og de skal mange steder ligge på almindelige afdelinger. Selv i Region Hovedstaden, som har været hårdest ramt af epidemien, tilpasser man beredskabet til færre patienter, fortæller koncerndirektør Svend Hartling.

»Vi vil stadig have patienter med covid-19 om en måned, om to, måske endda om 12 måneder, men de skal håndteres i almindeligt regi, som andre patienter, der skal i isolation«, siger Svend Hartling, der forklarer, at sygehusets personale er vant til det fra patienter med eksempelvis influenza eller smitsomme stafylokokker, som ligger i isolation på almindelige afdelinger og behandles af personale iført værnemidler.

Region Hovedstaden havde torsdag 73 indlagte, heraf 13 på intensiv.

Tusindvis af færre operationer

Det faldende antal covid-19-patienter betyder, at sygehusene er begyndt at indhente noget af det forsømte. Og her er nok at tage af. Alle regioner melder om pukler. Alene Region Nordjylland og Region Sjælland har til sammen gennemført cirka 7.000 færre operationer og aflyst omkring 100.000 planlagte ambulante besøg. En del ambulante besøg har været afløst af telefon- eller skypekonsultationer.

Behandlings- og udredningsgarantien på en måned er stadig suspenderet, men alle regioner oplyser, at patienter, som har fået aflyst kontroller eller operationer, vil få et brev inden udgangen af juni eller juli. Her vil de fleste få en ny tid, mens andre får besked om, at de først får endelig besked til efteråret. Regionerne henviser også til privathospitalerne igen. . Flere regioner vurderer, at det vil tage mindst et halvt år, før det forsømte er indhentet. Region Midtjylland påpeger, at testtelte og diagnostik af personer, som kan have covid-19, stadig belaster sygehusene. I Region Syd, hvor de torsdag havde 9 indlagte, ingen af dem på intensiv, ser koncernchef Kurt Espersen et godt halvt år frem, mens koncerndirektør i Region Hovedstanden Svend Hartling mener, at der kan gå op mod et år.

»Det er et kvalificeret gæt. Den eneste erfaring, vi har, er fra 2008 under sygeplejerskernes strejke, der tog det omkring et år, før man ikke kunne se det mere«, siger han, dengang strejkede blandt andet sygeplejersker i knap to måneder.

I alle regioner tages der forbehold for, at der igen kan komme flere patienter med covid-19, så ekstra pladser skal genetableres. Koncerndirektør i Region Sjælland Leif Panduro Jensen henviser til, at en undersøgelse af bloddonorer har vist, at rundt regnet 2 procent af borgerne i regionen har været smittet.

»Så der går omkring 98 procent rundt, som kan begynde nye smittekæder. For sådan en i min stol kan man godt være nervøs for, hvad der kommer til at ske med antallet af patienter, når genåbningen tager fart«.