Danmark har under 100 nye coronatilfælde for tiende dag i træk

Yderligere 73 personer er testet positiv for coronavirus i Danmark siden den seneste opgørelse.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) onsdag.

Det er tiende dag i træk, at Danmark har under 100 nye daglige smittetilfælde.

I alt er 11.117 personer nu blevet registreret smittet, siden coronavirusset brød ud i Danmark.

Stigningen i nye bekræftede smittetilfælde ligger på nogenlunde det samme niveau som ved den seneste opdatering tirsdag. Her blev yderligere 76 personer registreret smittet.

Antallet af personer, der er eller har været smittet med coronavirus i Danmark, kan dog være højere, end antallet af personer, der er blevet testet positiv.

Det skyldes flere faktorer. Blandt andet at ikke alle smittede oplever symptomer, og at man heller ikke kan være sikker på, at alle, der oplever symptomer, lader sig teste.

Endeligt er der også en lille risiko for, at smittede personer får et negativt svar på en coronatest, selv om de egentligt er smittede.

Samlet set har 412.051 personer nu fået svar på en coronatest i Danmark. Det er en stigning på 9857 siden den seneste opgørelse tirsdag.

I opgørelsen medregnes ikke test, der endnu ikke er kommet svar på.

Der er i alt blevet foretaget 475.095 coronatest i Danmark på nuværende tidspunkt, fremgår det af tallene fra SSI.

Opdateringen kommer, kort efter at SSI har offentliggjort en rapport, der viser, at Danmark kan åbne flere dele af samfundet uden at belaste sygehusene.

Vel at mærke så længe befolkningen bliver ved med at holde afstand og have god hygiejne.

Rapporten er sendt til Folketingets partiledere forud for politiske forhandlinger onsdag eftermiddag om en yderligere genåbning af Danmark.

De nyeste tal for coronarelaterede dødsfald og indlæggelser bliver først opdateret senere onsdag.

Tirsdag lød den seneste opdatering, at i alt 551 personer er registreret døde med coronavirus i Danmark.

ritzau