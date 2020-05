Patientrettigheder i psykiatrien genindføres til september I psykiatrien får patienterne rettigheder tilbage i september, men det må vente i det øvrige sundhedsvæsen.

Regeringen og Danske Regioner er nået til enighed om en plan, der genindfører patientrettighederne i psykiatrien 1. september.

I det øvrige sundhedsvæsen må det vente til 1. januar 2021, lyder det i planen.

Patientrettighederne såsom garantier for udredning og behandling er blevet suspenderet under coronakrisen.

Som udgangspunkt blev rettighederne suspenderet frem til 1. januar 2021, hvor patientrettighederne ifølge den nye plan altså også først vil blive genindført.

Venstre har efterspurgt en plan for, hvornår patienternes rettigheder igen kan genindføres.

Men hidtil har sundhedsministeriet afvist at komme med en tidshorisont.

»Vi må være realistiske og indstille os på, at det kommer til at tage tid, før alle patienter kan få en tid så hurtigt, som de plejer«, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner, i en pressemeddelelse.

»Vi er ikke ude af epidemien endnu, og vi skal stadig kunne stille med et omfattende beredskab med kort varsel«.

Har været voldsomt

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) siger i pressemeddelelsen, at det har været nødvendigt at sætte udrednings- og behandlingsretten ud af kraft under coronakrisen.

»Vi står heldigvis et bedre sted nu, og vi kan begynde at bevæge os hen mod mere normale tilstande i sundhedsvæsenet, så patienterne, der har måttet vente, snart kan komme til«, siger han.

»Derfor er det også vigtigt, at vi nu har en national plan for, hvordan vi kan få genindført patienternes rettigheder, som er et helt centralt element i sundhedsvæsenet«, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Grunden til, at det i første omgang er muligt at genoprette patientrettighederne i psykiatrien, er, at meget af behandlingen her har været omlagt til telefon og videobehandling.

I foreningen Bedre Psykiatri glæder generalsekretær Thorstein Theilgaard sig over, at patienterne i psykiatrien får deres patientrettigheder tilbage som de første.

»Det er entydigt positivt, at man så hurtigt fra regeringen og regionernes side prioriterer psykiatrien«, siger han.

Personer med psykisk sygdom har nemlig været stærkt påvirket af udbruddet af coronavirssuset og de samfundsmæssige forandringer, det har bragt med sig, oplyser han.

»Det har været meget voldsomt, der er ingen tvivl om at coronakrisen kommer med en pris i forhold til psykisk syge og deres pårørende. Vi er stærkt bekymrede for, at det giver et markant øget pres på psykiatrien hen over efteråret«, siger Thorstein Theilgaard.

