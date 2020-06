De har haft 519 patienter indlagt med covid-19, men nu har Hvidovre Hospital nået en milepæl

Under coronakrisen er seer- og lyttertalene hos public service-medierne DR og BBC steget. Borgerne har søgt troværdige nyheder og programmer, der kunne samle befolkningen i en krisetid, og populariteten er landet på et tørt sted. For public service er presset, politikere truer med nedskæringer og journalistikken er for tandløs, lyder kritikken. Men har coronakrisen reddet public service-medierne?