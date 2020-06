Kapitel 1: »Seriøst, kan jeg ikke gå i haven alene? Der er sgu da grænser for, hvad jeg kan nå at gøre på de minutter, det tager at ryge en cigaret«

Normalt er dørene hermetisk lukkede for pressen af hensyn til de sårbare unge patienter. Men i vinter fik Politiken eksklusivt lov til at komme indenfor på børne- og ungdomspsykiatrisk afsnit B 204 i Glostrup. Her er indlagt teenagere, der har brug for langvarig, intensiv behandling af deres sygdom. Gennem en uge fulgte vi hverdagen og mødte blandt andre Tilde og Emil, der fortalte om at ville væk fra det hele og om at stå oprejst i døgndrift for at brænde kalorier af. I otte kapitler giver vi et kig ind i en verden, de færreste kender. Hele fortællingen bringes i dagens udgave af PS. Den begynder, da en ny patient ankommer...