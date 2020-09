Her er fem coronatal, der er værd at lægge mærke til lige nu. Og et sjette, du skal holde øje med i morgen

Regeringen har udvidet en stribe regler og retningslinjer fra 17 særligt coronaramte regioner til hele landet. Tal fra Statens Serum Institut (SSI) viser dog, at der stadig er stor forskel på, hvor i landet coronasmitten breder sig mest.

En ting er incidensen. Det er det tal, som viser, hvor mange smittede der har været inden for de seneste syv dage i en bestemt kommune per 100.000 indbyggere. Her har vi de seneste uger set, at især området i og omkring København samt Nordjylland, Vestsjælland og dele af Vestjylland har høje smitterater. Kåre Mølbak, faglig direktør i SSI, sagde forleden, at rigtig mange kommuner over hele landet har en stigende epidemikurve, hvilket var del af det faglige grundlag for at gøre restriktioner om mundbind, lukketider på serveringssteder osv. landsdækkende.

SSI viser også positivprocenten for de seneste syv dage fordelt på kommuner, og den giver flere brikker til smittepuslespillet. På landsplan er positivprocenten i øjeblikket cirka 1. Det betyder kort fortalt, at 1 coronaprøve ud af 100 kommer ud med et positivt resultat. Det tal dækker imidlertid over store lokale forskelle. Positivprocenten er interessant, fordi den tager højde for, hvor mange borgere der bliver testet. I teorien er der jo større chance for at finde et større antal borgere med coronasmitte, hvis du eksempelvis tester alle i en bestemt kommune.