Gik du glip af det? Her er syv pointer fra pressemøde om epidemien

1. Der er lanceret en ny teststrategi. Borgere med milde symptomer kan fra i dag selv gå ind på coronaprover.dk og bestille test. De behøver ikke længere gå via egen læge. Er de så syge, at de normalt ville kontakte lægen, skal de gøre det. Ændringen skal gøre systemet mere smidigt og lette presset på de praktiserende læger i en periode, hvor det bliver koldere, og mange forventes ramt af forskellige luftvejsvirus.

2. Der er konstateret 630 smittede det seneste døgn, det højeste tal i knap en måned. Udviklingen er følge Kåre Mølbak, Statens Serum Institut, bekymrende, da færre bliver testet hvert døgn. Det betyder, at den såkaldte positivprocent er steget. Altså andelen af positive coronatest ud af det samlede antal prøver. Alligevel vurderer han, at epidemien er under kontrol.

3. Vi har et relativt lavt antal indlagte på 122, som er langt fra situationen under foråret, hvor der var over 500 indlagte, da epidemien toppede. Men bedømt ud fra smittetallene ser det ifølge Mølbak ud til, at vi er på vej ind i en periode med høj sygdomsforekomst. Han henviser til, at der i sidste uge - da mange holdt efterårsferie - blev konstateret 3.189 smittede. Det var en stigning på 19 procent i forhold til ugen før, og stigningen skal ses i lyset af, at der blev foretaget færre coronaprøver i efterårsferien end ellers.

4. Der er en geografisk ændring i udbredelsen af smitten. I første del af efteråret var smitten særligt koncentreret omkring hovedstaden, men nu er billedet anderledes. Der er stadig høj forekomst i hovedstaden, men nu er smitten også meget udbredt i en række landkommuner. Det gælder fx Vejen med et udbrud på et slagteri og Faxe kommune med et udbrud blandt bygningsarbejdere.

5. De fleste smittede borgere angiver, at de formoder, at de er blevet smittet i husstanden, i den nære bekendtskabskreds eller på arbejdspladsen. Der er enkelte store udbrud som f.eks. på Gerlev Idrætshøjskole, hvor over 70 unge er smittet efter - i strid med anbefalingerne - at have været i sauna sammen. Et andet eksempel er et udbrud blandt vandrende, udenlandske arbejdstagere i Faxe med over 80 smittede. Der er stor smittespredning i den sociale omgangskreds, siger direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri.

6. Coronasmitte breder sig i øjeblikket hastigt i de fleste europæiske lande, og Europa er et nyt epicenter for epidemien, hvor blandt andet Tjekkiet, Belgien, Holland og Frankrig er hårdt ramt. Udenrigsministeriet offentliggør torsdag opdaterede rejsevejledninger, og ifølge Erik Brøgger, direktør i Udenrigsministeriet, er ministeriet »meget tæt på at farve hele verdenskortet orange« bortset fra måske et par lande. Alle andre verdensdele end Europa er i forvejen farvet orange som tegn på, at Udenrigsministeriet fraråder alle unødvendige rejser dertil, og nu ser det altså ud til, at de europæiske lande, som endnu ikke er orange, skifter til den mørkere farve i morgen. Tyskland er et af de lande, som risikerer at blive farvet orange i morgen, oplyser Erik Brøgger.

7. Coronaudbrud i landets minkbesætninger er ifølge Kåre Mølbak en »meget, meget alvorlig situation«, fordi der sker omfattende spredning fra dyrene til mennesker og ud i samfundet. Fødevarestyrelsen hyrer flere folk til at bistå med at slå besætningerne ned, ligesom ejerne af bedrifterne hjælper med opgaven.