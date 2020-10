Print ud og hæng op: Sådan skal du gøre, hvis du måske er coronasyg eller bare vil testes

1) Jeg er syg, men har blot milde symptomer

Du kan mærke, du er syg, for du har symptomer, der tyder på influenza, covid-19 eller andet. Du ved det ikke.

De typiske covid-symptomer er:

Tør hoste

Feber

Vejrtrækningsbesvær

Ondt i halsen

Hovedpine

Muskelsmerter

Du er dog ikke mere syg, end du før coronapandemien ville have ligget syg hjemme i sengen uden at ringe til egen læge. Det skal du også gøre nu: Ligge, men nu på grund af virus isoleret i eget hjem, så du potentielt ikke smitter andre i husstanden.

Ring kun til egen læge eller vagtlægen, hvis du har brug for at tale med en læge, er bekymret eller i tvivl, eller hvis det drejer sig om dit barn, som er under 2 år.

Sådan får du coronatest som småsyg?

Dine symptomer kunne være covid-19, du ved det ikke og vil vide det.

Da du ikke er så syg, at du har behov for at tale med eller blive tilset af en læge, booker du selv tid til coronatest på coronaprover.dk. Uden en lægehenvisning.

Positivt testresultat

Du er covid-19 smittet. Du vil også blive kontaktet af Coronaopsproringen, under Styrelsen for Patientsikkerhed, som vil hjælpe med at finde frem til, hvem du kan have smittet, de såkaldte nære kontakter. Ringer de ikke, kan du kontakte Coronaopsporing på 32 32 05 11.

Nu er det særdeles vigtigt, du fortsat opretholder din selvisolation og beskytter andre i husstanden.

Får du ikke forværring i din sygdom, skal du fortsat bare ligge syg i eget hjem – eller et kommunalt anvist ’coronahotel’ – indtil du har været symptomfri i 48 timer. Så kan du bryde din selvisolation, du er nu rask og smittefri.

Du kan få rådgivning om isolationsophold på coronahotel via egen læge, Coronaopsporingen samt din kommune.

Negativt testresultat

Du har ikke covid-19.

Du er syg og fejler noget andet. Forhold sig som normalt, når du er syg. Får du forværring i sygdommen, søger du som normalt lægehjælp hos egen læge eller vagtlægen/Akuttelefon 1813. Ellers bliver du snart rask igen.

2) Jeg er syg med moderat til alvorlige symptomer og har brug for en læge

Du er moderat til alvorlig syg, det kunne være influenza, covid-19 eller andet. Men du er så syg, at du også før coronapandemien ville have kontaktet din praktiserende læge eller lægevagten/Akuttelefonen 1813 for at få hjælp til din sygdom. Det skal du også gøre nu.

Hvornår skal du ringe til egen læge eller vagtlægen/1813

Hvis du har symptomer, der kunne være covid-19, og du gerne vil tale med en læge eller sundhedsprofessionel.

Hvis du er bekymret eller i tvivl.

Hvis det drejer sig om dit barn, som er under 2 år.

Skal du tilses her og nu?

Din læge vurderer, om du har behov for at blive tilset af en læge samme dag.

Det vil i fald ske på en af de nye vurderingsklinikker til patienter med tegn på covid-19, såkaldte ’hosteklinikker’. Her arbejder sygeplejersker, læger og andre sundhedspersoner. Når du skal tilses på en vurderingsklinik, skyldes det, at du ikke må tage ned til egen læge og måske smitte andre i venteværelset samt personale.

Vurderingsklinikkerne skal bruges til dig, der er så syg, at du skal ses af en læge, men hvor du ikke er så syg, at du skal på hospitalet.

På vurderingsklinikken bliver du undersøgt og testet. Personalet vurderer, om du skal hjem i seng igen eller videre på hospitalet.

Kan du vente en dag?

Vurderer egen læge eller vagtlægen i telefonen, at du ikke er så syg, at du samme dag skal tilses af en læge eller sundhedsprofessionel på en vurderingsklinik, kan du få foretaget en coronatest på det nærmeste, lokale teststed/vurderingsklinik samme dag.

Du vil hurtigt få testsvar.

Får du et negativt testsvar, kan du blive undersøgt hos egen læge dagen efter testen/hurtigst muligt. Alene ved et negativt testsvar, må du tage hen til din egen læge, der så vil finde ud af, hvad du fejler – lungebetændelse, influenza eller andet ikke-coronarelateret.

Ved positivt testsvar og behov for lægeundersøgelse, bliver du vurderet i en vurderingsklinik, hvis du ikke er så alvorligt syg, at du indlægges.

I særlige tilfælde eksempelvis ved lange geografiske afstande til nærmeste vurderingsklinik/teststed, kan den praktiserende læge vælge at se patienter med symptomer på covid-19, herunder pode for virus. Men det kræver en særlig aftale med klinikken og en række smitteforebyggende foranstaltninger, så ingen smittes.

Sådan får du en coronatest som moderat til alvorligt syg?

Du får en henvisning af egen læge eller vagtlæge/1813 til coronatest, som sikrer et hurtigt svar. Du bestiller med din henvisning tid til test på coronaprover.dk.

Mens du venter på testsvar, skal du isolere dig i hjemmet. Du skal anvende mundbind ved transport til og fra test/vurdering. Vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring.

Positivt testresultat

Du er covid-19-positiv og får svar via sundhed.dk. Du vil også blive kontaktet af Coronaopsproringen, under Styrelsen for Patientsikkerhed, som vil hjælpe med at finde frem til, hvem du kan have smittet, de såkaldte nære kontakter. Ringer de ikke, kan du kontakte Coronaopsporing på 32 32 05 11.

Du må ikke tilses af egen læge, men skal vurderes enten på en vurderingsklinik/’hosteklinik’ eller i alvorligere tilfælde på hospitalet.

Negativt testresultat

Du har ikke covid-19 og får svar via sundhed.dk. Du kan nu blive tilset hos din egen praktiserende læge, fordi det er afklaret, at din lidelse ikke er covid. Egen læge vurderer herfra det videre behandlingsforløb.

3) Dit barn er syg eller skal testes?

Under 2 år:

Dit barn bør altid henvises til vurdering og/eller test via din praktiserende læge eller anden visiterende sundhedsperson, lægevagten/Akuttelefonen 1813.

2-12 år med symptomer:

Dit barn skal forholde sig som voksne med symptomer i forhold til test.

2-12 år uden symptomer:

Dit barn bør kun testes for covid-19, hvis resultatet vil få betyning for et videre behandlingsforløb, hvis særlige forhold taler for en test, eksempelvis hvis dit barn er ’nær kontakt’ eller som led i et skoleudbrud.

Over 12 år:

Dit barn følger retningslinjerne for voksne, symptomer eller ej.

4) Du er nær kontakt til en covid-smittet?

Bestil tid på coronaprover.dk, hvis du er henvist til test af Coronaopsporingen, fordi du er nær kontakt til en covid-19-positiv.

Du er nær kontakt, hvis:

Du bor sammen med en smittet person, der er testet positiv.

Du har haft direkte fysisk kontakt med en smittet person, et kram eksempelvis.

Du har haft ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person, eksempelvis nyst i hovedet.

Du har haft tæt ansigt-til-ansigt-kontakt inden for 1 meter i over 15 minutter til en smittet person, eksempelvis samtale.

Du er sundhedsperson og har deltaget i pleje af covid-patient, og du ikke har benyttet værnemidler.

Er du nær kontakt til en smittet med symptomer, skal din kontakt have fundet sted inden for 48 timer før symptomdebut, og indtil 48 timer efter symptomophør.

Er du nær kontakt til en smittet person uden symptomer, skal din kontakt have fundet sted inden for 48 timer, før den smittedes test blev foretaget, og indtil syv dage efter testen blev foretaget.

5) Du er rask og vil coronatestes

Alle kan uanset årsag bestille tid til coronatest på coronaprover.dk. Det kan være før, du skal besøge en sårbar borger på et plejehjem, før udlandsrejse, eller hvis du bare umotiveret ønsker en ’tryghedstest’.

Er du i tvivl - så er der en hotline til dig?