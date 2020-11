Novo Nordisk og resten af industrien: Danskerne skal være verdens sundeste befolkning

Et af de største sundhedsproblemer i alle udviklede lande er den aldrende befolkning, udsigt til mangel på arbejdskraft og en enorm vækst af borgere med en eller flere invaliderende, kroniske sygdomme, som medfører, at mange i al for tidlig alder forlader arbejdsmarkedet.

Derfor bør Danmark satse massivt på at skabe verdens sundeste befolkning, hvor færre bliver kronisk syge, og samtidig sikre »en kronikerbehandling i absolut verdensklasse« til dem, der alligevel får eksempelvis type-2 diabetes, depression, svær overvægt, høretab, gigt- og lungelidelser, kronisk hjerte-kar-sygdom eller invaliderende hudlidelser.

Det mener topchef i Danmarks største virksomhed, Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jørgensen, der sammen med blandt andet Lundbech, Leo Pharma, Dansk Erhverv og Lægemiddelindustriforeningen mandag deltager i et stormøde med regeringen, Folketingets partier, regioner og kommuner. Her vil industrien fremføre ønske om en ’kronikerplan’, der skal forløse visionen for »verdens bedste kronikerbehandling«.