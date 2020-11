Eksperter i kritik: Danmark udelukker potentielt smittede fra at være nære kontakter

De danske myndigheder berettede i fredags med stolthed i stemmen, at de skruer op for opsporingen af coronasmittede danskere ved at hyre flere hundred ekstra medarbejdere. Vi kan fremover håndtere 3.000 nye smittede om dagen plus deres nære kontakter, sagde Styrelsen for Patientsikkerhed og Rigspolitiet.

Men ser man nærmere på, hvordan myndighederne smitteopsporer i praksis, viser det sig, at Danmark benytter en mere snæver definition af en nær kontakt end den definition, som anbefales af det europæiske smitteagentur, ECDC. For at skære det ud i pap betyder det, at det for en borger i Danmark er sværere at blive udpeget som en nær kontakt, end hvis myndighederne fulgte de råd, som smitteagenturet kommer med.

Dermed bliver færre af dem, en smittet person har været tæt på, bedt af myndighederne om at lade sig teste, end hvis de havde fuldt agenturets anbefalinger om, hvad det vil sige at være a close contact, som det hedder.