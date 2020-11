Forskere vil masseteste danskerne før jul: Det er bedre end en ny nedlukning

Danske myndigheder bør hurtigt overveje, om vi i stil med andre europæiske lande kan masseteste hele eller dele af den danske befolkning med hurtige coronatests – såkaldte antigen-tests.

En sådan screening kan fange omkring halvdelen af dem, der smitter uden at have symptomer, og det kan blive nødvendigt for at holde vores samfund åbent. Sådan lyder opfordringen fra flere danske forskere.

»Jeg mener klart, vi skal se på massetestning af befolkningen, og der er et godt argument for at gøre det så hurtigt som muligt«, siger pandemiforsker på RUC, Viggo Andreasen, der er ekspert i modellering af epidemiers udbredelse. Ifølge Andreasens beregninger baseret på data fra Serum Instituttet er antallet af smittede steget med omkring 25 pct. de sidste to uger. Dermed er de danske restriktioner ikke tilstrækkelige.