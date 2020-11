Nu sker der en afgørende ændring i smitteopsporingen

Efter længere tids kritik fra eksperter foretager de danske sundhedsmyndigheder nu en afgørende ændring i smitteopsporingen, der kan få stor betydning for, hvor mange borgere der skal gå i karantæne, når en person er smittet med coronavirus.

Dermed vil livet blive mere besværligt for flere, der må blive hjemme fra job, skole og uddannelse, men omvendt er håbet, at flere smittekæder vil blive brudt, og at epidemikurven dermed vil få et knæk nedad.

Hidtil har det været et centralt kriterium for at være »nær kontakt«, som det hedder, at man har befundet sig tættere end en meter på en smittet person i længere end et kvarter. Med mindre man ligefrem har krammet, udvekslet kropsvæsker eller bor under samme tag som en smittet, så er det denne grænse på en meter, som har været afgørende for, om man er nær kontakt og dermed skal gå i karantæne og lade sig teste på dag 4 og 6 fra kontakten med den smittede.