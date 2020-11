Region opretter flere testmuligheder for vestjyske borgere

Efter sundhedsmyndighederne har anbefalet alle med bopæl i Holstebro og Ringkøbing-Skjern om at blive testet for coronavirus, er der blevet arbejdet på at udvide testmulighederne i lokalområdet.

Det arbejde har nu ført til, at Region Midtjylland om få dage er oppe på at kunne tilbyde test 12 steder i og omkring de to vestjyske kommuner. Det oplyser Region Midtjylland i en pressemeddelelse. Fra onsdag vil det være muligt at bestille tid til test i byerne Holstebro, Lemvig, Vinderup, Ulfborg, Tarm, Ringkøbing, Skjern, Struer og Thyborøn.

I Holstebro vil der være to steder med mulighed for test. Og fra torsdag bliver der også mulighed for at blive testet et yderligere sted i Ringkøbing samt et endnu ikke fastlagt sted i Videbæk.

Ifølge Region Midtjylland kommer det udvidede testtilbud foreløbigt til at vare frem til og med søndag 6. december. Arbejdet med at udvide testmulighederne sker, efter at sundhedsmyndighederne mandag opfordrede alle borgere i Holstebro og Ringkøbing-Skjern til at bestille tid og lade sig teste for corona i den kommende tid.

Mange smittede blandt personer på minkfarme og pelserier

Derudover er borgerne blevet opfordret til at omgås så få personer som muligt. Begrundelsen er, at der er fundet mange smittetilfælde blandt personer, der arbejder på minkfarme eller pelserier. Derfor har sundhedsmyndighederne anbefalet, at alle borgere bliver testet, så man kan få brudt smittekæderne. Der er omkring 115.000 personer i de to vestjyske kommuner.

I Region Midtjylland er der samlet fundet 180 smittetilfælde, der har relation til mink. Mere end halvdelen er fundet i Holstebro og Ringkøbing-Skjern. Samtidig er det ifølge Statens Serum Institut (SSI) muligt, at andelen af smittede med minkvarianter vil stige i de to kommuner de kommende uger.

Der er indtil videre ikke fundet tilfælde af den særlige muterede coronavirus cluster 5, som var årsagen til, at der tidligere i november blev indført en delvis nedlukning af syv nordjyske kommuner.

Cluster 5 har ifølge SSI vist sig mere modstandsdygtig over for en kommende coronavaccine. SSI frygter, at det samme kan ske for andre varianter af coronavirus, der er muteret fra mink.

Ritzau