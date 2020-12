Test op til jul anslås at have kostet 50 millioner om dagen: »Jeg har svært ved at se, at det er pengene værd«

Regningen for at teste danskerne op mod jul løb op i cirka 50 millioner kroner om dagen. Over 200.000 stillede sig i kø til offentlige og private testcentre 21., 22. og 23 december, hvilket svarer til, at næsten fire procent af befolkningen blev testet hver dag.

Ingen myndighed har offentliggjort en samlet pris for hver test. Sundhedsministeriet oplyser, at Statens Serum Institut tidligere har skønnet, at prisen kan komme ned på 103 kroner, men det gælder kun i testcenter Danmark og omfatter hverken lokaler eller løn til personale.

Jakob Kjellberg, professor i Sundhedsøkonomi på Vive, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, vurderer derfor, at det bedste bud på en pris kommer fra et notat fra Region Sjælland. Det har han selv fundet frem til i jagten på prisen for at teste for covid-19.